¿Por qué el influencer investigado por el atropello que causó la muerte de una mujer enfrenta el proceso en libertad?

Este martes 21 de julio de 2026, familiares y allegados de Nelly A. realizarán un plantón en la intersección de la calle Gangotena y la avenida Francisco de Orellana, en el norte de Quito, donde ocurrió un siniestro de tránsito que terminó con la muerte de esta persona. La concentración se desarrollará de forma paralela al reconocimiento del lugar de los hechos, una diligencia convocada por la Fiscalía como parte de la instrucción fiscal.

La protesta busca exigir justicia y expresar el desacuerdo de la familia de Nelly A. con el hecho de que Roberto S., influencer investigado como presunto responsable del atropello, enfrente el proceso penal en libertad bajo medidas cautelares.

¿Por qué no se dictó prisión preventiva?

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía solicitó medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Según explicó Samantha Calderón, abogada de la familia de Nelly A., la defensa del procesado presentó documentos para acreditar arraigos. Entre ellos se incluyen un contrato de arrendamiento y declaraciones tributarias, considerados suficientes para demostrar que permanecería vinculado al proceso.

Medidas sustitutivas

Como parte de esas medidas, Roberto S. debe presentarse tres veces por semana ante la autoridad competente: los lunes, miércoles y viernes.

De acuerdo con Calderón, hasta el momento ha cumplido con esas presentaciones. La abogada aclaró que los arraigos son documentos que buscan demostrar que una persona mantiene vínculos familiares, laborales o económicos con el país, lo que implica un menor riesgo de fuga durante el proceso penal.

La prisión preventiva como última medida

Para José Cárdenas, abogado penalista de IUS Abogados, la decisión judicial responde al carácter excepcional de la prisión preventiva dentro del sistema penal ecuatoriano. Explicó que esta medida no constituye una sanción anticipada, sino un mecanismo para garantizar que el procesado comparezca al juicio y, si es condenado, cumpla la pena.

Normativa sobre prisión preventiva

Cárdenas señaló que el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la prisión preventiva solo procede cuando la Fiscalía demuestra que las demás medidas cautelares resultan insuficientes para evitar riesgos procesales, como una posible fuga o la obstaculización de la investigación. “La prisión preventiva es la última opción. Para que se dicte, la Fiscalía debe justificar que medidas como la presentación periódica o la prohibición de salida del país no son suficientes”, indicó el penalista.

Posibilidad de cambio en las medidas cautelares

Cárdenas explicó que las medidas cautelares pueden revisarse durante cualquier etapa de la instrucción fiscal si aparecen nuevos elementos que evidencien un riesgo procesal. Por ejemplo, si el procesado incumple las presentaciones periódicas o intenta abandonar el país, la Fiscalía puede solicitar una audiencia para revisar las medidas cautelares y pedir que se dicte prisión preventiva.

Derecho al silencio y estrategia de defensa

Como parte de la investigación, Roberto S. rindió versión ante la Fiscalía y decidió acogerse al derecho constitucional al silencio. Según Cárdenas, esa decisión podría formar parte de una estrategia de defensa.

Reconstrucción de los hechos y exigencias familiares

Para este 21 de julio, a partir de las 08:00 horas, está previsto el reconocimiento del lugar donde ocurrió el atropello. En esta diligencia participarán el fiscal del caso y agentes especializados de la SIAT. De forma paralela, familiares y allegados de Nelly A. convocaron a un plantón en el lugar del siniestro para exigir justicia por su muerte.

Peticiones adicionales por parte de los familiares

La defensa de la familia mantiene su pedido para que se imponga la pena máxima prevista en el COIP por el supuesto delito de muerte culposa. Samantha Calderón indicó que también solicitarán una reparación integral para los familiares y atención psicológica para el hijo de 11 años de Nelly A., quien presenció el siniestro.

Respuesta pendiente del abogado defensor

EL COMERCIO solicitó una entrevista con la defensa de Roberto S. para conocer su posición sobre el proceso penal y las medidas cautelares dictadas en su contra. Hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.

Preguntas frecuentes sobre el caso de Nelly A. y las medidas cautelares:

❓ ¿Por qué Roberto S. enfrenta el proceso penal en libertad? Porque la Fiscalía solicitó medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la defensa presentó documentos para acreditar arraigo, como un contrato de arrendamiento y declaraciones tributarias. Con esos elementos, el juez dispuso medidas sustitutivas en lugar de ordenar la prisión preventiva. ❓ ¿Qué medidas cautelares debe cumplir Roberto S.? Debe presentarse tres veces por semana ante la autoridad competente.

El procesado está obligado a presentarse los lunes, miércoles y viernes como parte de las medidas cautelares impuestas. Según la defensa de la familia de la víctima, hasta el momento ha cumplido con esta disposición. ❓ ¿Cuándo puede dictarse prisión preventiva en Ecuador? Solo cuando otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar el proceso penal.

El artículo 534 del COIP establece que la prisión preventiva es una medida excepcional. La Fiscalía debe demostrar que existe riesgo de fuga, de obstaculización de la investigación u otros riesgos procesales que no puedan evitarse con medidas menos gravosas. ❓ ¿Qué ocurrirá durante el reconocimiento del lugar del siniestro? Se realizará una diligencia técnica para reconstruir los hechos.

El 21 de julio participarán el fiscal del caso y agentes especializados de la SIAT, quienes recopilarán evidencia para esclarecer la dinámica del atropello. Paralelamente, familiares y allegados de Nelly A. realizarán un plantón para exigir justicia. ❓ ¿Qué solicitan los familiares de Nelly A. en este proceso? Piden la pena máxima por el supuesto delito de muerte culposa, además de una reparación integral.

La defensa de la familia también solicitará atención psicológica para el hijo de 11 años de la víctima, quien presenció el siniestro de tránsito, como parte de las medidas de reparación que plantearán dentro del proceso judicial.

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