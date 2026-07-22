Caso Lizeth Bunshi, Fiscalía logra prisión preventiva para el principal sospechoso

La justicia ordenó la prisión preventiva de Cristian Gonzalo V. L., procesado por el delito de desaparición involuntaria en el caso de Lizeth Esthela Bunshi M.. Esta decisión se conoció el miércoles 22 de julio de 2026, durante la audiencia de formulación de cargos solicitada por la Fiscalía General del Estado.

Elementos de convicción presentados

La Fiscalía presentó videos de cámaras de circuito cerrado, versiones de testigos y otros elementos para sustentar el inicio del proceso penal. Además, expuso que el procesado habría sido la última persona en tener contacto con la joven en una quebrada del río Machángara, en Quito, en la cual anoche se registró un incendio, como reseñó una nota de este medio. El juez acogió el pedido de la institución y dispuso la prisión preventiva, fijando un plazo de 90 días para la instrucción fiscal.

Detalles sobre la desaparición

La investigación avanzó tras el reporte de la desaparición de Lizeth Esthela B. M. el 18 de julio de 2026. En las primeras diligencias, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas reunió indicios que permitieron solicitar una orden de detención contra Cristian Gonzalo V. L. Las autoridades ejecutaron esa orden durante la madrugada del miércoles.

Características y contexto de Lizeth Bunshi

Lizeth Bunshi permanece desaparecida desde el 18 de julio. Su familia reportó su desaparición después de que salió de su vivienda ubicada en El Tingo, en el valle de Los Chillos. Sus allegados perdieron contacto con ella al no responder llamadas ni mensajes, lo que llevó a presentar una denuncia ante la Fiscalía y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased).

Descripción física y vestimenta

Lizeth trabaja como estilista y es madre de un niño de nueve años. Tiene aproximadamente 1,50 metros, contextura media, piel blanca, ojos cafés claros y cabello largo con tonos rubios. Presenta labios delgados y una boca pequeña. El día de su desaparición, vestía una licra negra con franjas blancas, una camiseta negra y zapatillas beige y blancas.

Información adicional

Las personas que tengan información sobre el paradero de Lizeth Bunshi pueden comunicarse con la línea 1 800 335 486, habilitada para recibir información relacionada con casos de desaparición.

#ACTUALIZACIÓN | #Pichincha: con base en videos de cámaras de circuito cerrado, versiones de testigos y otros elementos de convicción expuestos por #FiscalíaEc, Juez ordena la prisión preventiva de Cristian Gonzalo V. L., procesado por el delito de #DesapariciónInvoluntaria. pic.twitter.com/nkRdQizt4E — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 22, 2026

Desaparición de Lizeth Brunshi, preguntas y respuestas

❓¿Por qué dictaron prisión preventiva contra el principal sospechoso en el caso de Lizeth Bunshi? Un juez ordenó la prisión preventiva de Cristian Gonzalo V. L. por el presunto delito de desaparición involuntaria.

La Fiscalía presentó videos de cámaras de seguridad, versiones de testigos y otros elementos de convicción. Además, señaló que el procesado habría sido la última persona en tener contacto con Lizeth Bunshi antes de su desaparición. El juez aceptó el pedido fiscal y abrió una instrucción de 90 días. ❓¿Qué pruebas presentó la Fiscalía en el caso de la desaparición de Lizeth Bunshi? La Fiscalía sustentó la formulación de cargos con videos de cámaras de seguridad, testimonios e indicios recopilados durante la investigación.

La institución expuso que Cristian Gonzalo V. L. habría estado con Lizeth Bunshi en una quebrada del río Machángara antes de que se perdiera su rastro. Con esos elementos solicitó la prisión preventiva, medida que fue concedida por el juez. ❓¿Cuándo y dónde desapareció Lizeth Bunshi? Lizeth Bunshi desapareció el 18 de julio de 2026 tras salir de su vivienda en El Tingo, en el valle de Los Chillos.

Su familia reportó la desaparición luego de perder todo contacto con ella, ya que no respondió llamadas ni mensajes. La denuncia activó las investigaciones de la Fiscalía y de la Dinased. ❓¿Cómo es Lizeth Bunshi? Lizeth Bunshi mide aproximadamente 1,50 metros, tiene contextura media, piel blanca, ojos cafés claros y cabello largo con tonos rubios.

La joven, que trabaja como estilista y es madre de un niño de nueve años, vestía una licra negra con franjas blancas, una camiseta negra y zapatillas beige y blancas el día de su desaparición. Estos datos forman parte de la búsqueda oficial. ❓¿Cómo se puede aportar información sobre el paradero de Lizeth Bunshi? Las personas pueden comunicarse al 1 800 335 486.

Esa línea está habilitada para recibir información relacionada con casos de personas desaparecidas. Las autoridades mantienen activa la búsqueda de Lizeth Bunshi mientras avanza la investigación fiscal durante los 90 días de instrucción.

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