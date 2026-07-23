Cristian Gonzalo V. L. contó su versión sobre lo ocurrido con Lizeth Bunshi en el Machángara

La desaparición de Lizeth Esthela Bunshi Muñoz, ocurrida el 18 de julio de 2026 en Quito, llevó a la Fiscalía a reconstruir los últimos movimientos de la joven antes de que se perdiera su rastro. En el marco de la investigación sobre desapariciones en Quito, Cristian Gonzalo V. L., quien fue la última persona que estuvo con ella, entregó un relato sobre lo ocurrido durante el recorrido que realizaron hasta el sector del río Machángara.
Según explicó Santiago Sarango, abogado de la familia, a TVC, Lizeth salió de su domicilio el sábado 18 de julio junto a su novio. Ambos se dirigieron a un bar para reunirse con un grupo de amigos.
En ese lugar también se encontró con Cristian Gonzalo V. L., quien ahora enfrenta un proceso por el supuesto delito de desaparición involuntaria. Sarango señaló que, después del encuentro, el novio de Lizeth se retiró y ella permaneció con Cristian.
De acuerdo con la versión entregada por Cristian y explicada por Sarango, él y Lizeth salieron desde el sector del Puente Nueve, en el valle de Los Chillos, y se trasladaron hasta una piscina ubicada en San Roque.
Después, tomaron un taxi hacia el redondel de Cumandá. Cristian indicó que no tenía dinero para pagar la carrera y que Lizeth tampoco contaba con recursos. Según esa versión, el taxista los dejó en ese sector.
En una cámara de seguridad de un domicilio cercano, la Policía identificó el momento en que ambos ingresaron hacia la zona de la quebrada del Machángara. Sarango señaló que las imágenes muestran el ingreso de dos personas y luego la salida de Cristian.
Según la versión entregada por Cristian, Lizeth habría caído a la quebrada y los teléfonos celulares de ambos quedaron con ella.
Cristian señaló que salió del lugar para buscar ayuda. De acuerdo con lo explicado por Sarango, acudió al playón de La Marín para pedir asistencia a guardias ubicados en las paradas de buses intercantonales. Según ese relato, no encontró ayuda y luego tomó un bus para dirigirse a su casa.
La Fiscalía identificó a dos personas en situación de calle que habitan en una quebrada que desemboca en el río Machángara. Ambos entregaron versiones libres dentro de la investigación. Según sus testimonios, la tarde del domingo 19 de julio escucharon una discusión entre una joven y Cristian Gonzalo V. L.
Los testigos señalaron que la mujer pedía ayuda mientras él, aparentemente bajo los efectos del alcohol, la arrastraba hacia una pendiente.
Después escucharon un grito de auxilio y luego todo quedó en silencio. También indicaron que observaron a Cristian salir de la quebrada. Según sus versiones, él manifestó que su amiga cayó al río y ellos le recomendaron llamar a la Policía.
Cargos contra Cristian Gonzalo V. L.
Los videos de cámaras de seguridad y las versiones de los testigos permitieron a la Fiscalía formular cargos contra Cristian Gonzalo V. L. por el supuesto delito de desaparición involuntaria. El juez acogió el pedido de prisión preventiva y emitió la boleta de encarcelamiento. Además, dispuso una instrucción fiscal de 90 días.
Cristian Gonzalo V. L. entregó una versión en la que sostiene que Lizeth Bunshi habría caído a la quebrada del Machángara y que salió del lugar para buscar ayuda.
Según explicó Santiago Sarango, abogado de la familia de Lizeth, el procesado fue la última persona que estuvo con la joven antes de que se perdiera su rastro. La Fiscalía analiza esta versión junto con otros elementos recopilados durante la investigación.
Según la versión atribuida a Cristian, ambos salieron desde el sector del Puente Nueve, en el valle de Los Chillos, se trasladaron a una piscina en San Roque y luego llegaron en taxi hasta el redondel de Cumandá.
Una cámara de seguridad identificó el ingreso de dos personas hacia la zona de la quebrada del Machángara. La Policía analiza esas imágenes como parte de la reconstrucción del caso.
Existen dos versiones dentro de la investigación. Cristian sostiene que Lizeth cayó a la quebrada y que salió a buscar ayuda. Testigos señalaron que escucharon una discusión y pedidos de auxilio antes de que él saliera del lugar.
Dos personas que viven en la quebrada entregaron versiones libres a la Fiscalía. Sus testimonios forman parte de los elementos que serán valorados durante la instrucción fiscal.
La Fiscalía cuenta con videos de seguridad y versiones de testigos para sustentar la formulación de cargos contra Cristian Gonzalo V. L.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Lizeth y establecer responsabilidades. Entre los elementos analizados están los movimientos registrados por cámaras y los testimonios recogidos en el sector del río Machángara.
Cristian Gonzalo V. L. enfrenta un proceso por el supuesto delito de desaparición involuntaria. Un juez dictó prisión preventiva y estableció una instrucción fiscal de 90 días.
Durante ese periodo, la Fiscalía continuará con diligencias para esclarecer la desaparición de Lizeth Bunshi y definir la responsabilidad de las personas involucradas.