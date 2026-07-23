Cristian Gonzalo V. L. contó su versión sobre lo ocurrido con Lizeth Bunshi en el Machángara

La desaparición de Lizeth Esthela Bunshi Muñoz, ocurrida el 18 de julio de 2026 en Quito, llevó a la Fiscalía a reconstruir los últimos movimientos de la joven antes de que se perdiera su rastro. En el marco de la investigación sobre desapariciones en Quito, Cristian Gonzalo V. L., quien fue la última persona que estuvo con ella, entregó un relato sobre lo ocurrido durante el recorrido que realizaron hasta el sector del río Machángara.

Relato de Cristian Gonzalo V. L., sobre lo que pasó con Lizeth Bunshi

Según explicó Santiago Sarango, abogado de la familia, a TVC, Lizeth salió de su domicilio el sábado 18 de julio junto a su novio. Ambos se dirigieron a un bar para reunirse con un grupo de amigos.

En ese lugar también se encontró con Cristian Gonzalo V. L., quien ahora enfrenta un proceso por el supuesto delito de desaparición involuntaria. Sarango señaló que, después del encuentro, el novio de Lizeth se retiró y ella permaneció con Cristian.

Recorrido por Quito

De acuerdo con la versión entregada por Cristian y explicada por Sarango, él y Lizeth salieron desde el sector del Puente Nueve, en el valle de Los Chillos, y se trasladaron hasta una piscina ubicada en San Roque.

Después, tomaron un taxi hacia el redondel de Cumandá. Cristian indicó que no tenía dinero para pagar la carrera y que Lizeth tampoco contaba con recursos. Según esa versión, el taxista los dejó en ese sector.

En una cámara de seguridad de un domicilio cercano, la Policía identificó el momento en que ambos ingresaron hacia la zona de la quebrada del Machángara. Sarango señaló que las imágenes muestran el ingreso de dos personas y luego la salida de Cristian.

Declaraciones sobre la quebrada

Según la versión entregada por Cristian, Lizeth habría caído a la quebrada y los teléfonos celulares de ambos quedaron con ella.

Cristian señaló que salió del lugar para buscar ayuda. De acuerdo con lo explicado por Sarango, acudió al playón de La Marín para pedir asistencia a guardias ubicados en las paradas de buses intercantonales. Según ese relato, no encontró ayuda y luego tomó un bus para dirigirse a su casa.

Testigos en la quebrada del Machángara

La Fiscalía identificó a dos personas en situación de calle que habitan en una quebrada que desemboca en el río Machángara. Ambos entregaron versiones libres dentro de la investigación. Según sus testimonios, la tarde del domingo 19 de julio escucharon una discusión entre una joven y Cristian Gonzalo V. L.

Los testigos señalaron que la mujer pedía ayuda mientras él, aparentemente bajo los efectos del alcohol, la arrastraba hacia una pendiente.

Después escucharon un grito de auxilio y luego todo quedó en silencio. También indicaron que observaron a Cristian salir de la quebrada. Según sus versiones, él manifestó que su amiga cayó al río y ellos le recomendaron llamar a la Policía.

Cargos contra Cristian Gonzalo V. L.

Los videos de cámaras de seguridad y las versiones de los testigos permitieron a la Fiscalía formular cargos contra Cristian Gonzalo V. L. por el supuesto delito de desaparición involuntaria. El juez acogió el pedido de prisión preventiva y emitió la boleta de encarcelamiento. Además, dispuso una instrucción fiscal de 90 días.

Lizeth Bunshi, preguntas frecuentes sobre el caso