¿Por qué Lizeth Bunshi y Cristian Gonzalo V. L. llegaron a la quebrada del Machángara?

Lizeth Esthela Bunshi Muñoz y Cristian Gonzalo V. L. llegaron al sector del redondel de Cumandá después de recorrer varios puntos de Quito antes de ingresar a una zona cercana al río Machángara. Según la versión de Cristian, recogida por Santiago Sarango, abogado de la familia, ambos llegaron a ese lugar luego de salir desde San Roque en un taxi.

Detalles del recorrido previo de Lizeth Bunshi

Lizeth salió de su domicilio el sábado 18 de julio de 2026 junto a su novio. Ambos se dirigieron a un bar para reunirse con un grupo de amigos, donde también se encontraba Cristian Gonzalo V. L., quien ahora enfrenta un proceso dentro de la investigación. Después del encuentro, el novio de Lizeth se retiró y ella permaneció con Cristian.

Según el relato de Cristian, ellos salieron desde el sector del Puente Nueve, en el valle de Los Chillos, y llegaron hasta una piscina ubicada en San Roque. Posteriormente, se trasladaron en taxi desde San Roque hasta el redondel de Cumandá.

Santiago Sarango explicó que Cristian indicó que, al llegar a ese sector, ya no tenía dinero para pagar la carrera y pidió a Lizeth que cubriera el valor del traslado. Sin embargo, ella también señaló que no tenía dinero, lo que llevó al taxista a dejarlos en ese lugar.

La llegada de Bunshi a la quebrada del Machángara

En el sector del redondel de Cumandá existe una cámara de seguridad que captó el momento en que Lizeth y Cristian ingresaron hacia la zona de la quebrada. Según Sarango, esa fue la última vez que se observó a la joven junto a Cristian Gonzalo V. L. “Ellos se ven cómo ingresan dos y sale solo Cristian”, explicó Sarango.

Testimonios sobre la quebrada

La Fiscalía identificó a dos personas en situación de calle que habitan en una quebrada que desemboca en el río Machángara.

Ambos entregaron versiones sobre lo sucedido. Según sus testimonios, escucharon una discusión entre una joven y Cristian Gonzalo V. L., donde la mujer pedía ayuda mientras él, aparentemente bajo los efectos del alcohol, la arrastraba hacia una pendiente.

Después escucharon un grito de auxilio y luego todo quedó en silencio. También indicaron que observaron a Cristian salir de la quebrada, quien manifestó que su amiga cayó al río y les recomendó llamar a la Policía.

La versión de Cristian

Cristian indicó que Lizeth habría caído a la quebrada y que los teléfonos celulares de ambos quedaron con ella.

Salió del lugar para buscar ayuda y acudió al playón de La Marín para pedir asistencia a guardias ubicados en las paradas de buses intercantonales. Sin embargo, no encontró ayuda y luego tomó un bus para dirigirse a su casa.

Búsqueda continua en el río Machángara

Durante los rastreos en los alrededores del río Machángara, los familiares encontraron una zapatilla que reconocieron como una prenda que Lizeth llevaba antes de desaparecer.

La Fiscalía formuló cargos contra Cristian Gonzalo V. L. por el supuesto delito de desaparición involuntaria. El juez acogió el pedido de prisión preventiva y dispuso una instrucción fiscal de 90 días. Las labores de búsqueda continúan con equipos del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional, además de drones y canes, bajo la dirección jurídica de la Fiscalía especializada en personas desaparecidas.