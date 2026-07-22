Reimberg expone al sospechoso de la supuesta desaparición involuntaria de Lizeth Bunshi en Quito

El ministro del Interior, John Reimberg, expuso la imagen del sospechoso en el caso de Lizeth Bunshi, quien desapareció el 18 de julio de 2026; mientras la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Cristian Gonzalo V. L., quien enfrenta prisión preventiva y una instrucción fiscal de 90 días.

La investigación contra el sospechoso de la supuesta desaparición de Lizeth Bunshi en Quito

John Reimberg publicó la tarde de este miércoles 22 de julio de 2026 la imagen del sospechoso de la supuesta desaparición involuntaria de Lizeth Bunshi en Quito.

Tras confirmar que desapareció luego de salir de su domicilio en El Tingo con su supuesta pareja sentimental; Reimberg manifestó que la búsqueda de la mujer de 28 años continúa.

DETENIDA PERSONA SOSPECHOSA DE DESAPARICIÓN DE UNA MUJER EN QUITO



La ciudadana se encuentra desaparecida (Lizeth B., 28 años) desde el 18 de julio de 2026 luego de salir de su domicilio en el sector El Tingo en compañía de su presunta pareja sentimental y otras personas y fue… pic.twitter.com/nXUn42hrvO — John Reimberg (@JohnReimberg) July 22, 2026

La Fiscalía investiga el supuesto delito de desaparición involuntaria de Lizeth Bunshi, cuyo paradero se desconoce desde el 18 de julio. Un juez aceptó la solicitud de prisión preventiva contra el sospechoso que fue capturado el martes 21 de julio, como lo informó EL COMERCIO el 21 de julio.

Además, ordenó una instrucción fiscal para continuar las investigaciones durante tres meses.

Pruebas y testimonios

Según información oficial, la formulación de cargos se basó en videos recuperados de cámaras de seguridad y testimonios de testigos. Las imágenes muestran el recorrido de Lizeth Esthela B. M. entre el 18 y el 19 de julio, desde El Triángulo, en el Valle de los Chillos, hasta el río Machángara, cerca del parque Cumandá en Quito.

Testigos clave en el caso

La Fiscalía indicó que, gracias a datos proporcionados por familiares, identificaron a dos personas en situación de calle que viven en una quebrada que desemboca en el río Machángara. Ambos testigos ofrecieron versiones voluntarias al fiscal del caso.

Los testigos escucharon una discusión entre Cristian Gonzalo V. L. y una mujer que pedía ayuda.

Afirmaron que el hombre, aparentemente bajo los efectos del alcohol, arrastraba a la mujer hacia una pendiente.

Escucharon un grito de “¡Auxilio!” antes de que todo quedara en silencio.

Posteriormente, observaron al hombre salir llorando y decir que su amiga había caído al río.

Desarrollo posterior del caso

Cristian Gonzalo V. L. regresó al lugar aproximadamente cuatro horas después, acompañado por policías y miembros del Cuerpo de Bomberos. En ese momento, los testigos notaron que vestía ropa diferente y no olía a alcohol.

Búsqueda continua de Lizeth Bunshi

Tras la audiencia donde se formularon los cargos, el juez dispuso la prisión preventiva del sospechoso y emitió la boleta correspondiente. Hasta el cierre del boletín institucional, las labores para encontrar a Lizeth Esthela B. M. continuaban en las riberas del río Machángara. Equipos del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional participan en los operativos con apoyo de drones y canes especializados.

Desaparición de Lizeth Bunshi en Quito; preguntas frecuentes

❓¿Quién es el sospechoso investigado por la desaparición de Lizeth Bunshi en Quito?

La Fiscalía formuló cargos contra Cristian Gonzalo V. L., quien permanece con prisión preventiva por el presunto delito de desaparición involuntaria.

El sospechoso fue detenido el 21 de julio de 2026 y, posteriormente, un juez acogió el pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía General del Estado. Además, se dispuso una instrucción fiscal de 90 días para continuar con las investigaciones sobre la desaparición de Lizeth Bunshi, ocurrida el 18 de julio.

❓¿Qué pruebas utilizó la Fiscalía para formular cargos en el caso de Lizeth Bunshi?

La Fiscalía sustentó la formulación de cargos con videos de cámaras de seguridad y testimonios de testigos.

Las imágenes recuperadas permitieron reconstruir el recorrido de Lizeth Esthela B. M. entre el 18 y el 19 de julio, desde el sector de El Triángulo, en el Valle de los Chillos, hasta las inmediaciones del río Machángara, cerca del parque Cumandá. Asimismo, las versiones de varios testigos fueron incorporadas como elementos dentro del proceso investigativo.

❓¿Qué dijeron los testigos sobre la desaparición de Lizeth Bunshi?

Dos testigos afirmaron haber escuchado una discusión y un pedido de auxilio antes de que el lugar quedara en silencio.

Según la Fiscalía, las personas en situación de calle que habitan en una quebrada cercana al río Machángara indicaron que observaron a un hombre arrastrando a una mujer hacia una pendiente. También señalaron que escucharon un grito de “¡Auxilio!” y que posteriormente el hombre manifestó que su amiga había caído al río.

❓¿Dónde continúa la búsqueda de Lizeth Bunshi en Quito?

Los operativos de búsqueda continúan en las riberas del río Machángara, en Quito.

Equipos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional mantienen labores de rastreo con apoyo de drones y canes especializados. Las autoridades informaron que las tareas de búsqueda seguían activas al cierre del último reporte oficial, mientras continúa la investigación para determinar lo ocurrido.

❓¿Qué medidas judiciales se adoptaron en el caso de la desaparición de Lizeth Bunshi?

Un juez dictó prisión preventiva para Cristian Gonzalo V. L. y ordenó una instrucción fiscal de 90 días.

La decisión judicial fue adoptada tras la audiencia de formulación de cargos realizada el 22 de julio de 2026. Durante este período, la Fiscalía continuará recopilando evidencias, tomando versiones y desarrollando diligencias para esclarecer las circunstancias de la desaparición de Lizeth Esthela B. M., de 28 años.

Te recomendamos