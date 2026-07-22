¿Qué ocurrió con Lizeth Bunshi antes de que se perdiera su rastro en Quito?

Videos de cámaras de seguridad y testimonios de testigos permitieron reconstruir parte del recorrido que realizó Lizeth Esthela Bunshi Muñoz antes de perderse su rastro en el centro de Quito. La joven permanece desaparecida desde el 18 de julio de 2026, y las labores de búsqueda continúan en el río Machángara.

Recorrido previo a la desaparición de Lizeth Bunshi en Quito

Las imágenes recuperadas durante la investigación muestran los sitios en los que estuvo Lizeth entre el 18 y el 19 de julio. Su trayecto comenzó en el sector de El Triángulo, en el valle de Los Chillos, y terminó en un ingreso al río Machángara, a la altura del redondel del parque Cumandá.

Lizeth salió el sábado 18 de julio desde una vivienda ubicada en El Tingo. Según sus familiares, tenía previsto encontrarse con su novio y otras personas. Sin embargo, sus allegados perdieron contacto con ella y presentaron la denuncia al día siguiente.

Indagaciones iniciales

Las primeras indagaciones llevaron la búsqueda hacia los alrededores del antiguo terminal terrestre de Cumandá y el playón de La Marín.

En ese sector, varias personas observaron a Lizeth ingresar a una quebrada acompañada de un hombre.

Testimonios sobre la discusión

A partir de la información proporcionada por la familia, la Fiscalía identificó a dos personas en situación de calle que habitan en una quebrada que desemboca en el río Machángara.Ambas rindieron versiones libres ante el fiscal encargado del caso.

Según sus testimonios, la tarde del 19 de julio escucharon una discusión entre una joven y el hombre que ahora es procesado.

Los testigos afirmaron que la mujer pedía ayuda mientras el sujeto, aparentemente bajo los efectos del alcohol, la arrastraba hacia una pendiente. Después escucharon un grito de “¡Auxilio!” y, posteriormente, todo quedó en silencio.

Observaciones tras la discusión

Las personas que declararon ante la Fiscalía señalaron que, después de la discusión, observaron al hombre salir llorando de la quebrada. Manifestó que su amiga había caído al río. Los testigos le recomendaron llamar a la Policía para reportar lo ocurrido.

Cerca de cuatro horas después, el hombre regresó al lugar acompañado de servidores policiales y miembros del Cuerpo de Bomberos. Los testimonios indican que para ese momento se había cambiado de ropa y ya no presentaba olor a alcohol.

Hallazgo durante la búsqueda

Mientras se desarrollaban los rastreos en los alrededores del río Machángara, los familiares encontraron una zapatilla que reconocieron como una de las prendas que Lizeth llevaba antes de desaparecer.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente sobre el resultado de una pericia para confirmar si el objeto pertenece a la joven.

Cargos formulados por la Fiscalía

Lizeth trabaja como estilista y es madre de un niño de nueve años. La alerta difundida por la Fiscalía señala que tiene 29 años, aunque sus familiares indican que tiene 28.

#BoletínFGE | #Pichincha: #FiscalíaEc formula cargos contra Cristian Gonzalo V. L., procesado por el presunto delito de #DesapariciónInvoluntaria de Lizeth Esthela B. M. El Juez dispuso su prisión preventiva.



Más información ⬇️https://t.co/QCbZHW4OyL pic.twitter.com/ape1PiUSE9 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 22, 2026

Los videos de seguridad y las versiones de los testigos permitieron a la Fiscalía formular cargos contra Cristian Gonzalo V. L. por el presunto delito de desaparición involuntaria.

El juez encargado acogió el pedido de prisión preventiva y emitió la boleta de encarcelamiento, disponiendo que la instrucción fiscal permanezca abierta durante noventa días.

Búsquedas continuas en el río Machángara

Durante este periodo continuarán las diligencias para determinar qué ocurrió con Lizeth y establecer responsabilidades.

Equipos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional mantienen las labores de búsqueda en las riberas del río Machángara. Estos operativos cuentan con drones y canes, desarrollándose bajo la dirección jurídica de la Fiscalía especializada en personas desaparecidas.

Lizeth Bunshi desaparecida en Quito; preguntas frecuentes

❓¿Qué reveló la reconstrucción del recorrido de Lizeth Bunshi? Los videos de seguridad permitieron ubicar a Lizeth Esthela Bunshi Muñoz entre el 18 y el 19 de julio de 2026. Su recorrido comenzó en El Triángulo, en el valle de Los Chillos, y terminó en un acceso al río Machángara, cerca del parque Cumandá.

La joven continúa desaparecida y las labores de búsqueda se mantienen en las riberas del río. ❓¿Qué dijeron los testigos sobre los últimos momentos de Lizeth Bunshi? Dos personas en situación de calle declararon que escucharon una discusión entre una joven y el hombre procesado. Según sus versiones, ella pedía ayuda mientras era arrastrada hacia una pendiente.

Los testigos también afirmaron que escucharon un grito de “¡Auxilio!” y que después todo quedó en silencio. ❓¿Qué hizo el hombre que acompañaba a Lizeth después de salir de la quebrada? Según las versiones entregadas a la Fiscalía, el hombre salió llorando y dijo que su amiga había caído al río. Los testigos le recomendaron que llamara a la Policía.

Cerca de cuatro horas después regresó acompañado de policías y bomberos. Para entonces, según los testimonios, se había cambiado de ropa y ya no presentaba olor a alcohol. ❓¿Qué indicios encontraron durante la búsqueda de Lizeth Bunshi? Los familiares encontraron una zapatilla que reconocieron como una de las prendas que Lizeth llevaba antes de desaparecer.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente si una pericia confirmó que el objeto pertenece a la joven. ❓¿Qué sigue ahora en la investigación por la desaparición de Lizeth Bunshi? La Fiscalía formuló cargos contra Cristian Gonzalo V. L. por presunta desaparición involuntaria. El juez dictó prisión preventiva y dispuso una instrucción fiscal de 90 días.

Durante ese periodo continuarán las diligencias para establecer qué ocurrió con Lizeth. Bomberos y Policía mantienen la búsqueda con drones y canes bajo la dirección jurídica de la Fiscalía especializada en personas desaparecidas.

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