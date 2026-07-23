¿Por qué Lizeth Bunshi se quedó sola con el presunto agresor?

Lizeth Esthela Bunshi Muñoz salió de su vivienda el sábado 18 de julio de 2026 junto a su novio para reunirse con un grupo de amigos. Sin embargo, después del encuentro, el joven se retiró y ella permaneció con Cristian Gonzalo V. L., quien enfrenta un proceso por el supuesto delito de desaparición involuntaria, según explicó Santiago Sarango, abogado de la familia, en declaraciones a TVC.

¿Qué pasó antes de la desaparición de Lizeth Bunshi en Quito?

Según Santiago Sarango, Lizeth salió desde una vivienda ubicada en El Tingo para reunirse con su novio y otras personas. Tras ese encuentro, el novio abandonó el lugar y ella permaneció junto a Cristian Gonzalo V. L.

El abogado afirmó que Cristian fue la última persona que estuvo con Lizeth antes de que se perdiera su rastro. Además, señaló que el propio procesado reconoció que ingresó con ella al sector de la quebrada.

Los videos de seguridad permitieron reconstruir parte del recorrido de la joven. Las imágenes la ubican entre el sector de El Triángulo, en el valle de Los Chillos, y un ingreso al río Machángara, a la altura del redondel del parque Cumandá.

Testimonios sobre los últimos momentos

Los familiares perdieron contacto con Lizeth y presentaron la denuncia al día siguiente. Las primeras diligencias dirigieron la búsqueda hacia los alrededores del antiguo terminal terrestre de Cumandá y el playón de La Marín. En ese sector, varias personas observaron a Lizeth ingresar a una quebrada acompañada de un hombre.

A partir de esa información, la Fiscalía identificó a dos personas en situación de calle que habitan en una quebrada que desemboca en el río Machángara. Ambos rindieron versiones libres dentro de la investigación.

Según esos testimonios, la tarde del 19 de julio escucharon una discusión entre una joven y el hombre procesado. También relataron que la mujer pidió auxilio mientras el sujeto, aparentemente bajo los efectos del alcohol, la arrastraba hacia una pendiente. Después escucharon un grito y, posteriormente, todo quedó en silencio.

Los testigos también indicaron que observaron al hombre salir llorando de la quebrada. Según sus versiones, él manifestó que su amiga cayó al río. Ellos le recomendaron llamar a la Policía.

Durante los rastreos en los alrededores del río Machángara , los familiares encontraron una zapatilla que reconocieron como una de las prendas que Lizeth llevaba antes de desaparecer.

Cargos formulados por la Fiscalía

Los videos de cámaras de seguridad y las versiones de los testigos permitieron a la Fiscalía formular cargos contra Cristian Gonzalo V. L. por el supuesto delito de desaparición involuntaria.

El juez acogió el pedido de prisión preventiva y emitió la boleta de encarcelamiento. Además, dispuso una instrucción fiscal de 90 días.

Durante ese periodo continuarán las diligencias para determinar qué ocurrió con Lizeth y establecer responsabilidades.

Lizeth Bunshi; preguntas frecuentes sobre su caso