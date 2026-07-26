Funcionario de Aviación Civil desaparece en Quito y autoridades intensifican la búsqueda

Las autoridades ecuatorianas mantienen un operativo para localizar a Héctor Vinicio Rojas Velasco, funcionario de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), quien fue reportado como desaparecido el 24 de julio de 2026. Este hecho ocurrió tras salir de su jornada laboral en el sector de San Blas, en Quito. Desde ese momento, sus familiares perdieron todo contacto con él y presentaron la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Detalles sobre la desaparición

Según la información proporcionada por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, Rojas Velasco, de 56 años, abandonó las instalaciones donde trabajaba y no volvió a comunicarse con sus allegados. Amigos y familiares señalaron que sus llamadas telefónicas y mensajes permanecen sin respuesta. Por lo tanto, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita establecer su paradero.

Refuerzo en la búsqueda por parte de las autoridades

La Fiscalía publicó una alerta ciudadana en su cuenta oficial de X, donde pidió a cualquier persona que tenga información sobre Héctor Vinicio Rojas Velasco comunicarse de inmediato con las autoridades. En esta publicación se detalla que el funcionario fue reportado como desaparecido en el sector de San Blas.

La Policía Nacional activó los protocolos de búsqueda e incorporó el caso al registro de personas desaparecidas. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier información relevante a través de la línea gratuita 1-800 Delito (335486), con el fin de fortalecer las diligencias de localización.

Aumento en las desapariciones en Ecuador

Como se publicó en EL COMERCIO el 24 de julio de 2026, las desapariciones en Ecuador aumentaron durante el primer semestre del año 2026, con un incremento del 2,8% respecto al mismo período del año 2025. Esta situación refleja que las investigaciones por personas desaparecidas continúan representando uno de los desafíos para las instituciones encargadas de la seguridad y la administración de justicia.