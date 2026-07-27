Esto puede hacer la Policía con las grabaciones privadas en casos de personas desaparecidas en Ecuador

Los casos de Nathaly Mafla, desaparecida el 4 de junio, y de Lizeth Bunshi, vista por última vez el 19 de julio de 2026, muestran el papel de las cámaras de videovigilancia en Quito para reconstruir los últimos movimientos de una persona antes de su desaparición. Ese papel abre una pregunta puntual: ¿puede la Policía llevarse el DVR de una cámara de seguridad sin más trámite?

¿El propietario debe entregar el DVR a la Policía en casos de desaparición?

José Cárdenas, abogado de IUS Firma de Abogados, aclara que el propietario de un domicilio privado no tiene obligación de entregar sus grabaciones a la Policía solo por solicitud.

Según Cárdenas, la Policía tampoco tiene la facultad de llevarse el dispositivo ni obtener una copia sin autorización.

En caso de negativa, Cárdenas detalla que la Policía debe informar al fiscal sobre la existencia de la cámara y la falta de colaboración del propietario. Posteriormente, el fiscal solicita al juez una orden de allanamiento. Con esta orden, la autoridad puede obtener el DVR o unacopia forense de la información.

Sin embargo, esta negativa del propietario no es absoluta; un juez puede autorizar el allanamiento y la obtención del equipo pese a la oposición inicial.

Cámaras de seguridad: excepción sin orden judicial

María del Mar Gallegos, docente en la escuela de derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), presenta un matiz diferente respecto a las cámaras de seguridad. Según ella, la entrega de este tipo de cámaras no requiere autorización judicial; basta con una solicitud de la Fiscalía.

Revisión del contenido y autorización judicial

Gallegos aclara que revisar el contenido de esas cámaras o dispositivos electrónicos durante una audiencia privada sí exige autorización judicial.

La Fiscalía, como titular de la acción penal, puede recabar elementos para formular cargos o llevar un hecho a proceso penal, pero para explotar esa información se necesita un paso adicional.

Allanamiento y cadena de custodia del DVR

En un allanamiento con orden judicial, los equipos o dispositivos presentes entran en cadena de custodia, según ambos especialistas.

Para su posterior explotación, estos equipos requieren también autorización judicial, un requisito que aplica tanto para el DVR completo como para una copia forense del contenido.

Diferencia entre ver el video e incautar el DVR

Cárdenas señala una diferencia importante: frecuentemente, la Policía visita domicilios y permite que los propietarios revisen directamente los videos.

Este paso aporta información y abre nuevas líneas de investigación. Sin embargo, esta revisión informal no habilita el uso del video como prueba en un juicio ni equivale a la incautación del DVR.

Para que un video sea válido como prueba judicial, un perito debe acudir al lugar y realizar una copia forense del contenido del DVR. Este procedimiento entra en la cadena de custodia.

Cárdenas ilustra este proceso con un ejemplo: en el primer día, un agente policial observa el video y recopila información para la investigación; días después, un perito certifica la copia forense del mismo contenido, lo cual es indispensable para su validez judicial.

Desaparecidos en Ecuador; preguntas frecuentes sobre las grabaciones en estos casos