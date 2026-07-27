Caso Lizeth Bunshi: Fiscalía toma nuevas versiones y extiende la búsqueda hasta el 3 de agosto

La desaparición de Lizeth Bunshi cumple ocho días este lunes 27 de julio de 2026. Los equipos de rescate mantienen operativos en distintos tramos de los ríos Machángara y Guayllabamba. La Fiscalía General del Estado impulsa nuevas diligencias para esclarecer el caso.

Desde el 19 de julio, cuando se perdió el rastro de la joven, familiares, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Quito han desplegado operativos de búsqueda en varios sectores. Entre ellos se incluyen barridos en la quebrada ubicada junto a la exterminal terrestre Cumandá, en el Centro Histórico de Quito. Paralelamente, la investigación penal incorpora nuevas versiones y otras actuaciones previstas para este lunes.

Nuevas diligencias por parte de la Fiscalía

Santiago Sarango, abogado de la familia Bunshi, confirmó que la Fiscalía realizará nuevas diligencias este 27 de julio como parte del proceso por la desaparición de la joven. Entre las actuaciones previstas se incluye la toma de versiones del novio de Lizeth Bunshi y de familiares de Christian V., quien fue la última persona que estuvo con la joven antes de su desaparición.

Los familiares de Lizeth Bunshi también acudirán a la Fiscalía para rendir su testimonio. Estas diligencias buscan reconstruir las últimas horas de la joven y establecer las circunstancias que rodearon su desaparición.

Situación actual del sospechoso

El abogado Sarango informó que Christian V., identificado como amigo del novio de Lizeth Bunshi y quien, según la defensa, habría acompañado a la joven antes de su desaparición, permanece en prisión preventiva. Esta medida se mantiene desde la audiencia de formulación de cargos realizada durante la madrugada del miércoles pasado.

Continuación de los operativos de búsqueda

Sarango agregó que la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de trabajo. Entre ellas figuran la recopilación y el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, así como la recepción y ampliación de testimonios. Como parte de esas diligencias, familiares acudieron a rendir su versión la mañana del lunes.

Las diligencias judiciales avanzan al mismo tiempo que continúan los operativos de búsqueda. En estas tareas participan el Cuerpo de Bomberos de Quito, el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y la Policía Nacional.

Técnicas utilizadas en la búsqueda

Los equipos especializados recorren el cauce del río desde el lugar donde se reportó la desaparición hasta el sector de Guayllabamba. Para el rastreo utilizan drones, canes especializados y personal que inspecciona zonas difíciles.

Extensión del plazo para encontrar a Lizeth

Santiago Sarango señaló que la Fiscalía dispuso extender la búsqueda hasta el 3 de agosto y solicitó el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos y otras instituciones para reforzar los operativos. Explicó que las labores continúan concentradas en el último lugar donde fue vista Lizeth.

El proceso penal continuará independientemente de los resultados que arrojen los operativos.

Peticiones familiares

Mientras tanto, la familia mantiene su pedido para que las autoridades refuercen los recursos destinados a la búsqueda y continúen con las investigaciones hasta establecer el paradero de Lizeth Bunshi.

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