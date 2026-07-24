Este es el recorrido completo de Lizeth Bunshi antes de desaparecer en el Machángara

La búsqueda de Lizeth Esthela Bunshi Muñoz continúa este viernes 24 de julio de 2026 en el río Machángara. La joven de 28 años desapareció el 19 de julio y la investigación reconstruye sus últimos movimientos a partir de videos de seguridad, testimonios y la versión entregada por Cristian Gonzalo V. L., quien enfrenta un proceso por el supuesto delito de desaparición involuntaria.

Últimos movimientos de Lizeth Bunshi

Lizeth salió de su vivienda ubicada en El Tingo, en el valle de Los Chillos, la tarde del sábado 18 de julio de 2026. Según explicó Santiago Sarango, abogado de la familia, a TVC, la joven salió junto a su novio para reunirse con un grupo de amigos.

Ambos acudieron a un bar, lugar donde también estuvo Cristian Gonzalo V. L. El abogado señaló que, después de ese encuentro, el novio de Lizeth se retiró yella permaneció con Cristian.

Recorrido hacia San Roque

Según la versión de Cristian explicada por Sarango, Lizeth y él recorrieron varios puntos de Quito antes de llegar al sector del Machángara.

De acuerdo con ese relato, ambos salieron desde el sector del Puente Nueve, en el valle de Los Chillos, y se dirigieron hasta una piscina ubicada en San Roque. Luego, tomaron un taxi hacia el redondel de Cumandá.

El incidente en la quebrada

Al llegar al redondel de Cumandá, Cristian señaló que no tenía dinero para pagar la carrera y pidió a Lizeth que cubriera el valor.

Según su versión, ella también indicó que no tenía dinero, por lo que el taxista los dejó en el sector.

Una cámara de seguridad registró el momento en que Lizeth y Cristian ingresaron hacia una quebrada que desemboca en el río Machángara. Este punto es uno de los elementos que la Fiscalía tomó en cuenta dentro de la investigación, ya que corresponde al último lugar donde se observó a la joven junto a Cristian.

Testigos del caso

Dos personas que permanecían en la quebrada entregaron versiones dentro de la investigación. Según sus testimonios, escucharon una discusión entre Lizeth y Cristian.

Los testigos señalaron que la joven pidió ayuda y luego escucharon un grito de auxilio. También indicaron que observaron salir a Cristian del lugar. Según su relato, él manifestó que Lizeth cayó al río y le recomendaron llamar a la Policía.

Cristian busca ayuda

Según la versión entregada por Cristian y explicada por Santiago Sarango, Lizeth habría caído a la quebrada y los teléfonos celulares de ambos quedaron en ese lugar.

Cristian señaló que salió para buscar asistencia. Acudió al playón de La Marín para pedir ayuda a guardias ubicados en las paradas de buses intercantonales. Sin embargo, no encontró ayuda, tomó un bus y se dirigió a su casa.

Operativo de búsqueda

Este viernes 24 de julio de 2026, el Cuerpo de Bomberos de Quito informó que mantiene el operativo de búsqueda junto a la Policía Nacional y otras instituciones del Municipio de Quito.

Los equipos de rescate recorrieron aproximadamente 15 kilómetros desde Cumandá y concentran acciones en el sector del puente de la Interoceánica y la Hidroeléctrica de Nayón.

El operativo incluye drones, rescate acuático, barridos técnicos en las riberas, sondas en piscinas, rescate ribereño, rescate vertical y trajes secos.

Cargos contra Cristian Gonzalo V. L.

La Fiscalía formuló cargos contra Cristian Gonzalo V. L. por el supuesto delito de desaparición involuntaria. La investigación continúa para determinar qué ocurrió con Lizeth después de su ingreso a la quebrada del Machángara.

Lizeth Bunshi, preguntas frecuentes sobre su caso