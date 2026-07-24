Este es el recorrido completo de Lizeth Bunshi antes de desaparecer en el Machángara

La búsqueda de Lizeth Esthela Bunshi Muñoz continúa este viernes 24 de julio de 2026 en el río Machángara. La joven de 28 años desapareció el 19 de julio y la investigación reconstruye sus últimos movimientos a partir de videos de seguridad, testimonios y la versión entregada por Cristian Gonzalo V. L., quien enfrenta un proceso por el supuesto delito de desaparición involuntaria.
Lizeth salió de su vivienda ubicada en El Tingo, en el valle de Los Chillos, la tarde del sábado 18 de julio de 2026. Según explicó Santiago Sarango, abogado de la familia, a TVC, la joven salió junto a su novio para reunirse con un grupo de amigos.
Ambos acudieron a un bar, lugar donde también estuvo Cristian Gonzalo V. L. El abogado señaló que, después de ese encuentro, el novio de Lizeth se retiró yella permaneció con Cristian.
Recorrido hacia San Roque
Según la versión de Cristian explicada por Sarango, Lizeth y él recorrieron varios puntos de Quito antes de llegar al sector del Machángara.
De acuerdo con ese relato, ambos salieron desde el sector del Puente Nueve, en el valle de Los Chillos, y se dirigieron hasta una piscina ubicada en San Roque. Luego, tomaron un taxi hacia el redondel de Cumandá.
Al llegar al redondel de Cumandá, Cristian señaló que no tenía dinero para pagar la carrera y pidió a Lizeth que cubriera el valor.
Según su versión, ella también indicó que no tenía dinero, por lo que el taxista los dejó en el sector.
Una cámara de seguridad registró el momento en que Lizeth y Cristian ingresaron hacia una quebrada que desemboca en el río Machángara. Este punto es uno de los elementos que la Fiscalía tomó en cuenta dentro de la investigación, ya que corresponde al último lugar donde se observó a la joven junto a Cristian.
Dos personas que permanecían en la quebrada entregaron versiones dentro de la investigación. Según sus testimonios, escucharon una discusión entre Lizeth y Cristian.
Los testigos señalaron que la joven pidió ayuda y luego escucharon un grito de auxilio. También indicaron que observaron salir a Cristian del lugar. Según su relato, él manifestó que Lizeth cayó al río y le recomendaron llamar a la Policía.
Según la versión entregada por Cristian y explicada por Santiago Sarango, Lizeth habría caído a la quebrada y los teléfonos celulares de ambos quedaron en ese lugar.
Cristian señaló que salió para buscar asistencia. Acudió al playón de La Marín para pedir ayuda a guardias ubicados en las paradas de buses intercantonales. Sin embargo, no encontró ayuda, tomó un bus y se dirigió a su casa.
Este viernes 24 de julio de 2026, el Cuerpo de Bomberos de Quito informó que mantiene el operativo de búsqueda junto a la Policía Nacional y otras instituciones del Municipio de Quito.
Los equipos de rescate recorrieron aproximadamente 15 kilómetros desde Cumandá y concentran acciones en el sector del puente de la Interoceánica y la Hidroeléctrica de Nayón.
El operativo incluye drones, rescate acuático, barridos técnicos en las riberas, sondas en piscinas, rescate ribereño, rescate vertical y trajes secos.
La Fiscalía formuló cargos contra Cristian Gonzalo V. L. por el supuesto delito de desaparición involuntaria. La investigación continúa para determinar qué ocurrió con Lizeth después de su ingreso a la quebrada del Machángara.
Lizeth Esthela Bunshi Muñoz desapareció el 19 de julio de 2026 luego de ingresar junto a Cristian Gonzalo V. L. a una zona de quebradas cercana al río Machángara, en Quito. La Fiscalía investiga el caso como un supuesto delito de desaparición involuntaria.
La investigación reconstruye sus últimos movimientos mediante videos de seguridad, testimonios y la versión entregada por Cristian, quien fue la última persona observada junto a la joven antes de perderse su rastro.
Lizeth salió desde El Tingo, en el valle de Los Chillos, junto a su novio para reunirse con amigos. Después del encuentro permaneció con Cristian Gonzalo V. L. y, según la versión de este último, recorrieron puntos como Puente Nueve, San Roque y el redondel de Cumandá.
Una cámara de seguridad captó a Lizeth y Cristian ingresando hacia una quebrada que desemboca en el río Machángara. Ese registro es uno de los elementos incorporados en la investigación.
Dos personas que permanecían en la quebrada entregaron versiones en las que señalaron haber escuchado una discusión entre Lizeth y Cristian, seguida de un pedido de auxilio y un grito.
Los testigos indicaron que observaron salir a Cristian del lugar y que él manifestó que Lizeth habría caído al río. Estas versiones forman parte de las diligencias de Fiscalía.
Cristian sostiene que Lizeth habría caído a la quebrada y que los teléfonos celulares de ambos quedaron en el sitio. Según su relato, salió a buscar ayuda y acudió al playón de La Marín, pero no logró obtener asistencia.
Después de ese recorrido, indicó que tomó un bus hacia su domicilio. La Fiscalía analiza esta versión junto con los videos, testimonios y demás elementos recopilados.
El operativo continúa en el río Machángara con participación del Cuerpo de Bomberos Quito, Policía Nacional y otras instituciones. Los equipos recorrieron aproximadamente 15 kilómetros desde Cumandá y concentran acciones en sectores como el puente de la Interoceánica y la Hidroeléctrica de Nayón.
La búsqueda incluye drones, rescate acuático, barridos técnicos en riberas, sondas en piscinas, rescate ribereño, rescate vertical y trajes secos. La investigación fiscal permanece abierta para determinar qué ocurrió con Lizeth.