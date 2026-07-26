Se cumple una semana de la desaparición de Lizeth Bunshi y la búsqueda se amplía hasta Guayllabamba

Siete días después de la desaparición de Lizeth Esthela Bunshi Muñoz, la búsqueda de la estilista de 28 años continúa sin resultados. Este domingo 26 de julio de 2026, el Cuerpo de Bomberos de Quito amplió el operativo hasta el sector de Guayllabamba, mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido con la joven, cuyo rastro se perdió la noche del 19 de julio en el sector del río Machángara.

Operativos coordinados entre autoridades

Los trabajos de rastreo se desarrollan de forma coordinada entre el Cuerpo de Bomberos de Quito, la Policía Nacional y otros equipos especializados. Paralelamente, la familia de Lizeth insiste en que las labores no se suspendan y solicita que las diligencias judiciales avancen con celeridad para determinar su paradero.

Machángara y Guayllabamba concentran la búsqueda

Las labores de rastreo se extendieron este domingo hacia Guayllabamba, donde los organismos de socorro realizan barridos técnicos en distintos puntos del cauce. Para ello emplean drones como primer recurso de inspección y, cuando las condiciones del terreno lo requieren, despliegan equipos especializados en rescate vertical y rescate acuático.

El capitán Freddy Oña, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Quito, explicó que la búsqueda avanza progresivamente en sectores de difícil acceso. Añadió que la dinámica del río obliga a inspeccionar nuevos puntos conforme evolucionan las condiciones del cauce y que, por el momento, las labores están autorizadas hasta el próximo martes.

La investigación sigue abierta

La Fiscalía mantiene una investigación por el supuesto delito de desaparición involuntaria. Cristian Gonzalo V. L., la última persona que estuvo con Lizeth antes de que se perdiera su rastro, permanece con prisión preventiva mientras se desarrolla la instrucción fiscal de 90 días. La investigación se sustenta en registros de cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos recopilados por las autoridades.

Como publicó EL COMERCIO el 25 de julio de 2026, la reconstrucción de las últimas horas de Lizeth Bunshi permitió establecer parte del recorrido que realizó antes de desaparecer y los puntos donde se concentran las diligencias investigativas. Esa información continúa siendo uno de los principales insumos para orientar las labores de búsqueda que permanecen activas este domingo.