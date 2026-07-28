Joselyn Oña desapareció hace 74 días en Quito y su familia pide intensificar la búsqueda

74 días han transcurrido desde la desaparición de Joselyn Elena Oña Cando el pasado 15 de mayo de 2026, sin que su familia tenga información sobre su paradero. Ante la falta de resultados, sus allegados solicitaron a las autoridades intensificar las acciones de búsqueda y acelerar las diligencias pendientes.

La joven, de 26 años, fue vista por última vez a las 07:25, en la parada Hermano Miguel del Trole, ubicada en el sector de San Blas, en el centro norte de Quito.

Al perder contacto con ella, sus familiares comenzaron a buscarla y presentaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

La familia de Joselyn Oña ha realizado búsquedas en Quito y los valles

Durante estas semanas, los allegados de Joselyn han acudido a distintas instituciones y difundido su fotografía a través de redes sociales.

También organizaron jornadas de búsqueda en varios sectores de Quito y los valles, luego de recibir alertas sobre posibles lugares en los que habría sido vista.

Ninguna de esas acciones ha permitido localizarla. La familia sostiene que todavía existen diligencias e investigaciones pendientes que podrían contribuir al esclarecimiento de la desaparición.

‼️#URGENTE

La familia de Joselyn Elena Oña Cando informó que han transcurrido más de 70 días desde la desaparición de la joven, vista por última vez el 15 de mayo en el sector de San Blas, en Quito. Indicó que Joselyn, de 26 años, padece epilepsia y tiene una discapacidad… pic.twitter.com/LURkiQIuiD — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) July 28, 2026

La preocupación aumenta debido a que Joselyn tiene epilepsia y una discapacidad superior al 65%. Además, necesita tomar medicamentos y acudir mensualmente a controles médicos, a los que no ha podido acceder desde que desapareció.

¿Cómo estaba vestida Joselyn Oña?

El día de su desaparición, Joselyn vestía una camiseta color salmón, un jean celeste y zapatillas beige.

Sus familiares solicitaron que cualquier persona queconozca su ubicación o tenga información relacionada con el caso se comunique inmediatamente con la Policía Nacional o la Fiscalía.

También pidieron que las diligencias investigativas permanezcan activas hasta encontrarla.

Desaparición de Joselyn Oña; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió con Joselyn Oña Cando en Quito? Joselyn Elena Oña Cando permanece desaparecida desde hace 74 días. Fue vista por última vez a las 07:25 del 15 de mayo de 2026, en la parada Hermano Miguel del Trole, en el sector de San Blas.

Desde entonces, su familia presentó la denuncia ante la Fiscalía y mantiene activa la búsqueda. ❓¿Quién es Joselyn Oña Cando? Joselyn Oña tiene 26 años, epilepsia y una discapacidad superior al 65%.

Necesita medicamentos y controles médicos mensuales, a los que no ha podido acceder desde su desaparición. ❓¿Qué ha hecho la familia para encontrar a Joselyn Oña? Sus familiares han acudido a instituciones, difundido su fotografía en redes sociales y realizado jornadas de búsqueda en Quito y los valles.

También han acudido a sectores donde recibieron alertas sobre posibles avistamientos, pero ninguna de esas acciones ha permitido localizarla. ❓¿Cómo estaba vestida Joselyn Oña cuando desapareció? Joselyn vestía una camiseta color salmón, un jean celeste y zapatillas beige.

Esa descripción corresponde al momento en que fue vista por última vez, el 15 de mayo de 2026. ❓¿Qué sigue ahora en la búsqueda de Joselyn Oña? La familia pide a las autoridades intensificar las acciones de búsqueda y acelerar las diligencias pendientes.

También solicita que la investigación permanezca activa hasta localizarla y que cualquier información sea comunicada de inmediato a la Policía Nacional o a la Fiscalía.

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