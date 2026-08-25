Restos de Lizeth Bunshi fueron encontrados en Quito, tras 37 días de búsqueda

Los restos de Lizeth Bunshi fueron encontrados en Quito este martes 25 de agosto de 2026, tras 37 días de búsqueda. La Fiscalía confirmó que los restos encontrados en el río Machángara corresponden ala mujer desaparecida desde el 19 de julio.

Así encontraron los restos de Lizeth Bunshi en el río Machángara, Quito

Alrededor de las 16:00 de este martes, la Fiscalía informó del hallazgo de restos de una mujer en el río Machángara, en el sector de Guápulo, en el contexto de la búsqueda de Lizeth Bunshi.

Los familires de Bunshi y el abogado se acercaron al sitio para presenciar la extracción del cuerpo de la quebrada.

El uso de brackets, un elemento clave para la identificación del cuerpo

Norma, hermana de Lizeth Bunshi, y su abogado, Freddy Ron, se acercaron al lugar convocados por la Dinased y, en declaraciones preliminares, señalaron que se trataría de la misma persona.

El principal indicio para creer que se trata de Lizeth, de 28 años, fue el uso de brackets. Mientras el cuerpo era llevado a Criminalística, Ron señaló que existe un 60% de confirmación de que se trata de la misma persona.

Cerca de dos horas después, Fiscalía confirmó la fatal noticia.

Tras el levantamiento del cadáver hallado en el río Machángara, Fiscalía dispuso una pericia de odontología forense.

La experticia confirmó que los restos corresponden a Lizeth Bunshi, desaparecida el 19 de julio de 2026.

#URGENTE | #Pichincha: en el contexto de la búsqueda de Lizeth B., esta tarde se encontraron los restos de una mujer en el río #Machángara, sector de #Guápulo. Luego del levantamiento del cadáver, #FiscalíaEc dispondrá las diligencias científicas para determinar su identidad. pic.twitter.com/qTdtVg7Z9f — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 25, 2026

El principal sospechoso de la desaparición de Liseth Bunshi está detenido

La Fiscalía formuló cargos contra Cristian Gonzalo V. L. por el supuesto delito de desaparición involuntaria. La orden de detención fue ejecutada durante la madrugada del martes 21 de julio.

La institución señaló que la medida se sustentó en los indicios recopilados por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

Los familiares de Lizeth habían solicitado que el hombre no fuera liberado debido a las contradicciones que, según ellos, existirían en su versión.

Este martes, Freddy Ron, abogado de Bunshi, indicó que pediría que el caso se investigue como supuesto femicidio.

¿Quién fue Lizeth Bunshí?

Lizeth Bunshi, de 28 años, desapareció en Quito el pasado 18 de julio por la tarde, fue buscada en el río Machángara por el Cuerpo de Bomberos y otros organismos con equipos especializados y se detuvo a un hombre por este hecho.

Bunshi era madre de un niño de 9 años, se desempeñaba como estilista profesional y se encargaba del cuidado de su madre, quien tiene una discapacidad.

La joven tenía ojos cafés, cabello negro y mide aproximadamente 1,55 metros. Sus amigas y familiares difundieron mensajes en redes sociales para solicitar que continúe la búsqueda y que su desaparición sea esclarecida.

Convocatoria al plantón

Norma, hermana de Lizeth Bunshi, convocó a un plantón el miércoles 19 de agosto, a un mes de su desaparición, en el sector de Cumandá, cerca de la quebrada del río Machángara, sitio donde fue vista por última vez, a las 16:00.

Norma Bunshi indicó que siente que ya no tienen el apoyo del Cuerpo de Bomberos, Policía, GIR y el resto de autoridades para la búsqueda de su hermana.

Llamó a mujeres y el resto de la comunidad a apoyar esta medida de hecho.

“No sabemos nada de mi hermana, solo que un día martes se encontró una zapatilla de ella, es una angustia y una desesperación, no sabemos si este tipo la botó a la quebrada”, agregó.

La hermana de Lizeth Bunshi también pidió revisión de cámaras y limpieza de maleza en la quebrada, acciones que contribuirían a la búsqueda.

Una cámara registró el ingreso de Lizeth Bunshi a la quebrada del río Machángara

Lizeth salió de su vivienda, ubicada en el valle de Los Chillos, la tarde del sábado 18 de julio. Según sus familiares, tenía previsto reunirse con su novio y un grupo de amigos.

Las versiones preliminares señalan que habría discutido con su pareja y luego permaneció con un amigo.

El domingo 19 de julio, una cámara de seguridad registró que ingresó a unaquebrada del río Machángara junto a Cristian Gonzalo V. L. Ambos habrían accedido por una de las cercas rotas del sector.

Un habitante de calle aseguró que presenció una discusión entre Lizeth y el hombre. Según su relato, escuchó amenazas contra la joven y posteriormente oyó cómo ella gritaba y pedía ayuda.

Norma Bunshi, hermana de Lizeth, indicó que tres personas que estaban en la quebrada coinciden en que el hombre habría empujado a la joven al río. Esta versión forma parte de la investigación.

Desaparición y búsqueda de Lizeth Bunshi; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo y dónde fueron encontrados los restos de Lizeth Bunshi en Quito?

Los restos de Lizeth Bunshi fueron encontrados el martes 25 de agosto de 2026, después de 37 días de búsqueda, en el río Machángara, sector de Guápulo, en Quito.

La Fiscalía confirmó posteriormente, mediante una pericia de odontología forense, que los restos corresponden a la joven de 28 años, quien estaba desaparecida desde julio.

❓ ¿Cómo se confirmó que los restos encontrados en el río Machángara corresponden a Lizeth Bunshi?

Uno de los primeros indicios considerados por sus familiares fue el uso de brackets, que permitió identificar preliminarmente los restos encontrados.

Posteriormente, la Fiscalía dispuso una pericia de odontología forense, cuyo resultado confirmó oficialmente que los restos pertenecían a Lizeth Bunshi.

❓ ¿Qué se sabe sobre la desaparición de Lizeth Bunshi y la última vez que fue vista?

Lizeth Bunshi desapareció en Quito en julio de 2026. Una cámara de seguridad registró su ingreso a una quebrada del río Machángara junto a Cristian Gonzalo V. L., quien posteriormente fue detenido y procesado por el caso.

Según versiones incorporadas a la investigación, habría existido una discusión entre Lizeth y el hombre. Un habitante del sector aseguró haber escuchado amenazas y posteriormente gritos de la joven pidiendo ayuda. Estas versiones forman parte de la investigación.

❓ ¿Quién es el principal sospechoso en el caso de Lizeth Bunshi y qué delito se investiga?

La Fiscalía formuló cargos contra Cristian Gonzalo V. L. por el presunto delito de desaparición involuntaria y dispuso su detención preventiva con base en los indicios recopilados durante la investigación.

Tras el hallazgo de los restos, el abogado de la familia, Freddy Ron, señaló que solicitará que el caso sea investigado como un presunto femicidio.

❓ ¿Quién era Lizeth Bunshi y qué ocurrió durante la búsqueda de la joven?

Lizeth Bunshi tenía 28 años, era madre de un niño de 9 años, estilista profesional y se encargaba del cuidado de su madre, según la información proporcionada por sus familiares.

Durante las semanas de búsqueda participaron organismos como el Cuerpo de Bomberos, la Policía y equipos especializados. La familia también pidió revisar cámaras de seguridad y realizar trabajos de limpieza de la maleza en la quebrada para facilitar la búsqueda.

Te recomendamos