Hallan restos de una mujer en el río Machángara en medio de la búsqueda de Lizeth Bunshi en Quito

La Fiscalía informó que halló este martes 25 de agosto de 2026 los restos de una mujer en el río Machángara en medio de la búsqueda de Lizeth Bunshi, de 28 años, desaparecida el 19 de julio de 2026.

Los restos de la mujer en el río Machángara y la búsqueda de Lizeth Bunshi en Quito

Los restos de la mujer fueron encontrados en el río Machángara, sector de Guápulo.

Luego del levantamiento del cadáver, Fiscalía dispondrá las diligencias científicas para determinar su identidad.

Un procesado por la desaparición de Lizeth Bunshi

Dentro de este caso, Fiscalía procesa a Christian V., como presunto autor del delito de desaparición involuntaria de Lizeth Bunshi.

“Desde que se inició la investigación, la Institución dispuso búsquedas diarias a lo largo del río, mediante un trabajo interinstitucional”, aseguró la Fiscalía.

#URGENTE | #Pichincha: en el contexto de la búsqueda de Lizeth B., esta tarde se encontraron los restos de una mujer en el río #Machángara, sector de #Guápulo. Luego del levantamiento del cadáver, #FiscalíaEc dispondrá las diligencias científicas para determinar su identidad. pic.twitter.com/qTdtVg7Z9f — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 25, 2026

Noticia en desarrollo…