Búsqueda de Lizeth Bunshi en Quito tiene una fecha clave

Este martes 28 de julio de 2026 se cumplen nueve días desde la desaparición de Lizeth Esthela Bunshi Muñoz. La joven de 28 años salió de su vivienda el 18 de julio y perdió su rastro un día después en los alrededores del río Machángara, en Quito. Mientras los equipos especializados mantienen los operativos, la Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer el caso.

Fiscalía mantendrá la búsqueda de Lizeth Bunshi hasta esta fecha

Santiago Sarango, abogado de la familia Bunshi, informó que la Fiscalía dispuso continuar con los trabajos de búsqueda hasta el lunes 3 de agosto de 2026.

El abogado explicó que esa fecha no significa el cierre definitivo del operativo. Según indicó, la Fiscalía puede solicitar que las labores continúen y, si eso no ocurre, la familia pedirá que se mantenga el despliegue de los equipos.

La investigación penal seguirá activa con las diligencias que disponga la Fiscalía para esclarecer las circunstancias de la desaparición.

Equipos recorren el río Machángara hasta Manduriacu

Desde el 19 de julio de 2026, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Quito y agentes de control metropolitanos participan en la búsqueda.

Los equipos especializados extendieron el rastreo desde el parque Cumandá hasta Manduriacu, realizando recorridos en distintos puntos del cauce del río Machángara.

Las labores cuentan con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

Ocho puntos fueron definidos para la búsqueda

Los equipos ajustaron la estrategia debido al bajo caudal del río y establecieron ochopuntos de rastreo:

Cumandá.

Puente de Collas.

Puente de Guayllabamba.

Puente Culebrillas.

Puente Quitsaya.

Chancapata.

Chontal.

Manduriacu.

El último punto se encuentra a unos 135 kilómetros desde Cumandá, según la información entregada sobre el operativo.

Fiscalía continúa investigación por desaparición

La Fiscalía investiga el caso por el supuesto delito de desaparición involuntaria. Cristian Gonzalo V. L. permanece con prisión preventiva. Según la Fiscalía, él habría sido la última persona que tuvo contacto con Lizeth antes de que se perdiera su rastro.

La familia de la joven rindió versiones ante Fiscalía y, según su abogado, solicitó nuevas diligencias dentro del proceso.

Desaparición de Lizeth Bunshi; preguntas frecuentes