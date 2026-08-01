Hallan con vida a hombre desaparecido en Quito

Un hombre caminaba descalzo por las calles de Baños de Agua Santa. Nadie sabía cómo había llegado hasta ahí. Días antes, su nombre circulaba en redes sociales por una razón muy distinta.

Fotografías que activaron la alerta

Este viernes 31 de julio, en los chats de grupos ciudadanos de Baños de Agua Santa se difundieron fotografías de una persona en aparente estado de desorientación. Poco después, usuarios señalaron el parecido con Pablo David Llanes Páramo, quien estaba reportado como desaparecido desde el 29 de julio, cuando fue visto por última vez en el sector de Jipijapa, en Quito.

Tras la alerta, las autoridades activaron los protocolos de identificación y confirmaron que se trataba de Pablo Llanes. La Policía Nacional difundió la información en sus redes sociales, según reportó Ecuavisa.

Localizado con vida en Tungurahua

Pablo David Llanes Páramo, de 29 años, fue localizado con vida durante la madrugada de este sábado 1 de agosto de 2026 en Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua. La Policía Nacional confirmó que la ubicación se produjo mediante acciones investigativas, y la Fiscalía General del Estado también corroboró el hallazgo.

Henry Llanes, padre del joven, comunicó en sus redes sociales que su hijo fue encontrado en Baños de Agua Santa. Añadió que personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) lo trasladaba hacia Quito durante la madrugada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cómo llegó Llanes hasta Baños. El joven vestía camiseta y pantalón, pero andaba descalzo.

Las últimas horas antes de desaparecer

Según el relato de su padre, Llanes salió la noche del 29 de julio hacia un gimnasio cerca de un centro comercial, en la calle El Comercio. Las cámaras registraron su llegada a las 18:25.

Minutos después, tras cambiarse de ropa, salió hacia la avenida De los Shyris y llegó hasta la avenida Naciones Unidas. Desde ese punto no existe información clara sobre su recorrido. Llanes es ingeniero en sistemas y se desempeñaba en el área de programación.

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