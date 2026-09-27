Zonas anegadas, granizo y fuertes lluvias en Quito, la tarde de este domingo 27 de septiembre

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Quito registra intensas lluvias la tarde de este domingo 27 de septiembre de 2026. Los ciudadanos reportan zonas anegadas en el norte de la ciudad, granizo en el sur y precipitaciones fuertes generalizadas en la ciudad, que complican la movilidad.

El mal temporal comenzó pasado el mediodía, pero se fue intensificando durante la tarde. Los ciudadanos que circulaban por la zona de la Y, en la avenida 10 de Agosto, reportaron inundaciones. Mientras que en el sector de la 10 de Agosto y Naciones Unidas, una alcantarilla se desbordó.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó en sus redes sociales que se registran condiciones climáticas adversas desde el sector de Guápulo. Por ello, pidió a los conductores que circulan por la zona encender las luces, reducir la velocidad, mantener una distancia prudente y evitar hace maniobras fuertes y frenadas bruscas, para no tener siniestros de tránsito.

🌧️ #LlueveEnQuito | ¡Conduce con precaución!



⚠️ Se registran condiciones climáticas adversas desde el sector de Guápulo.



🚘 Si circulas por la zona:

💡 Enciende las luces.

🐢 Reduce la velocidad.

↔️ Mantén una distancia segura.

🚫 Evita maniobras y frenadas bruscas.



🙏 Conduce… pic.twitter.com/i846h4gjTg — AMTQuito (@AMT_Quito) September 27, 2026

Los vecinos del sur de Quito, en Guajaló, informaron que cayó granizo desde la media tarde de este domingo.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó en sus redes sociales que Quito registra lluvias de variada intensidad, en especial la zona sur y valles; y están acompañadas de tormentas eléctricas. El reporte fue emitido a las 16:20.

🛰️ #MonitoreoSatelitalEc | 27/09 (16h20)

🌧️⛈️ Lluvia de variada intensidad con tormenta en la ciudad de Quito, en especial la zona sur y valles.

Las lluvias están acompañadas de tormentas.

🟠 Advertencia #75 vigente

Tome precauciones. pic.twitter.com/DXwURtEdKv — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) September 27, 2026

Ecuador soporta lluvias por causa de El Niño

En su alerta meteorológica 75, el Inamhi advirtió que se presentarán lluvias intensas entre el 25 y 28 de septiembre. Informó que se prevén episodios de lluvia de variable intensidad con probabilidad de eventos fuertes con tormentas, especialmente en Esmeraldas, Sto. Domingo, Los Ríos, Manabí y Guayas, así como en ciertas zonas de la Amazonía.

Según el Inamhi, las lluvias más intensas se presentarán en la madrugada y noche del domingo, así como en la madrugada del lunes 28 de septiembre. La alerta estará vigente hasta las 10:00 de este lunes.

Esas predicciones se han cumplido, ya que se registran inundaciones desde la noche del sábado 26 de septiembre en las provincias de Guayas y Esmeraldas.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que se desbordaron seis ríos en las dos provincias de la Costa. La población del cantón Balao, en Guayas, quedó bajo el agua, por el desbordamiento del río del mismo nombre.

#AdvertenciaMeteorológicaEc #75| Del 25 al 28 de septiembre se prevén episodios de lluvia de variable intensidad con probabilidad de eventos fuertes con tormentas, especialmente en Esmeraldas, Sto. Domingo, Los Ríos, Manabí y Guayas, así como en ciertas zonas de la Amazonía pic.twitter.com/CmEr0fxuNk — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) September 25, 2026

Lluvias en Quito