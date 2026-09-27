Seis ríos se desbordan por intensas lluvias en Ecuador

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Seis ríos de dos provincias de la Costa de Ecuador se desbordaron debido a las intensas lluvias, según informó este domingo la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00 del domingo 27 de septiembre de 2026.

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Cuatro ríos se desbordan en Esmeraldas y dos en Guayas

La mayor cantidad de ríos desbordados se concentra en Esmeraldas, provincia fronteriza con Colombia. De acuerdo con el monitoreo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, cuatro de los seis afluentes afectados están en este territorio.

Los cuatro ríos que se desbordaron en Esmeraldas son el Esmeraldas, Pambil, Onzole y Cayapas, según el monitoreo nacional de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

En Guayas también se reportó el desbordamiento de dos ríos. Uno de ellos es el Balao, y otro río del mismo cantón que la Secretaría de Gestión de Riesgos no identificó su nombre.

#MONITOREOLLUVIAS | Monitoreo nacional 27 de septiembre 2026, con corte a las 07:00



La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene seguimiento permanente en territorio pic.twitter.com/aD8eQaDq3a — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) September 27, 2026

Lluvias provocan otras emergencias

La Secretaría ya había informado el sábado que las fuertes lluvias provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra y hundimientos en las provincias costeras de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro.

Además, en sectores de Pichincha, provincia cuya capital es Quito, se reportaron intensas lluvias. La Secretaría de Gestión de Riesgos mantiene la vigilancia en el país ante los efectos de las condiciones climáticas.

Seis incendios forestales permanecen activos

En medio de esta situación, seis incendios forestales permanecen activos a escala nacional, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Cuatro de estos incendios se encuentran en Chimborazo, mientras que otros dos están distribuidos entre Azuay y Carchi, provincia fronteriza con Colombia.

Ríos desbordados en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos ríos se desbordaron por las lluvias en Ecuador?

Seis ríos se desbordaron en las provincias de Esmeraldas y Guayas.

Cuatro de los ríos afectados están en Esmeraldas y otros dos en Guayas, según el monitoreo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

❓ ¿Qué ríos se desbordaron en Esmeraldas?

Los ríos Esmeraldas, Pambil, Onzole y Cayapas se desbordaron en Esmeraldas.

Estos cuatro afluentes concentran la mayoría de los seis desbordamientos reportados en las dos provincias costeras.

❓ ¿Qué ríos se desbordaron en Guayas?

Dos ríos se desbordaron en Guayas, uno de ellos es el Balao.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó dos afluentes desbordados en esta provincia, pero no identificó al segundo río.

❓ ¿Qué afectaciones han provocado las fuertes lluvias en Ecuador?

Las lluvias han provocado desbordamientos de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y hundimientos.

Estas afectaciones fueron reportadas en Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro. Además, en sectores de Pichincha se registraron intensas lluvias.

❓ ¿Cuántos incendios forestales están activos en Ecuador?

Seis incendios forestales permanecen activos a escala nacional.

Cuatro se encuentran en Chimborazo, uno en Azuay y otro en Carchi, según la información de la Secretaría de Gestión de Riesgos incluida en el reporte.

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