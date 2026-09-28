Ya son siete los ríos desbordados en la Costa de Ecuador

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un total de siete ríos se encuentran desbordados en Guayas, Esmeraldas y Manabí, según el monitoreo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00 de este lunes 28 de septiembre de 2026.

El reporte identifica dos ríos desbordados en Guayas, tres en Esmeraldas y otros dos en Manabí. La Secretaría señaló que mantiene un monitoreo permanente de los cuerpos hídricos. Hasta ayer, domingo 27 de septiembre, eran seis los ríos desbordados y se concentraban en Guayas y Esmeraldas.

Dos ríos están desbordados en Guayas

En Guayas, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó el desbordamiento del río Amarillo en Alfredo Baquerizo Moreno (Juján).

El segundo cuerpo hídrico afectado en esta provincia es el río El Chorrón, localizado en Naranjito, de acuerdo con el reporte nacional.

Esmeraldas concentra tres ríos desbordados

Esmeraldas registra tres de los siete cuerpos hídricos desbordados reportados a escala nacional. Los casos se encuentran en el cantón Eloy Alfaro.

En Santo Domingo de Ónzole, recinto Capulí, se reportó el desbordamiento de los ríos Pambil y Onzole. Mientras que en Telembí se registró el desbordamiento del río Cayapas.

Dos ríos se desbordan en Manabí

En Manabí, los dos desbordamientos registrados corresponden a los ríos Buena Vista y Ayampe, ambos en Puerto López.

Con estos reportes, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos contabilizó siete cuerpos hídricos desbordados en tres provincias del país hasta las 07:00 del 28 de septiembre.

Lluvias dejan 133 eventos adversos en Ecuador

Desde el 29 de agosto hasta las 22:00 del 27 de septiembre de 2026, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos contabilizó 133 eventos por lluvias en Ecuador.

De ese total, 69 eventos permanecían abiertos y otros 64 estaban cerrados. Entre los eventos abiertos constan casos en Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, Azuay, Carchi, Chimborazo, El Oro, Loja, Morona Santiago, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Bolívar, Pichincha y Sucumbíos.

Entre los eventos de mayor impacto, la Secretaría reportó inundaciones en sectores de Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. También registró deslizamientos en Molleturo, en Cuenca, y Alamor, en Puyango; así como un vendaval en Ricaurte, en Urdaneta.

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