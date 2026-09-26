Ecuador prepara alojamientos para más de 567 000 personas ante El Niño

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de septiembre de 2026

Ecuador prepara una red de alojamientos temporales con capacidad para más de 567 000 personas ante posibles emergencias provocadas por el fenómeno de El Niño. La medida llega mientras las lluvias ya generan inundaciones, deslizamientos y desbordamientos de ríos en varias provincias.

Secretaría de Riesgos prepara espacios para personas evacuadas por El Niño

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) evaluó y calificó más de 2 800 espacios que podrían recibir a unas 140 000 familias en caso de evacuaciones. La capacidad estimada supera las 567 000 personas, según un boletín difundido el 25 de septiembre por el Gobierno Nacional.

Según la versión oficial, la planificación también incluye alojamientos temporales para familias cuyas viviendas sufran daños severos. Cada módulo tiene aproximadamente 22 metros cuadrados y capacidad para cuatro personas, mientras se gestionan soluciones habitacionales definitivas, afirmó la Secretaría.

Los primeros espacios ya fueron puestos en funcionamiento en Manabí, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, aunque el modelo podrá extenderse a otras provincias, según las emergencias que se presenten.

Las lluvias ya provocan emergencias en Ecuador

La preparación ocurre cuando el invierno ya causa problemas en distintos puntos del país. Este sábado 26 de septiembre, tres ríos se desbordaron en Esmeraldas: el Pambil, Onzole y Cayapas.

Hasta la mañana de este sábado, Gestión de Riesgos mantenía abiertos 24 eventos relacionados con lluvias en Manabí, Esmeraldas, Guayas, Morona Santiago, El Oro y Pichincha. Manabí concentraba 10 emergencias y Esmeraldas ocho.

El escenario coincide con la espera de El Niño. Un informe reciente del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño determinó que las condiciones cálidas continúan intensificándose en el Pacífico ecuatorial. Durante septiembre también se registraron 37 eventos vinculados con lluvias en la Costa, con 1 316 personas afectadas.

Ecuador permanece en alerta roja por El Niño

Ecuador mantiene una alerta roja nacional por el fenómeno de El Niño, declarada para reforzar la preparación, las evacuaciones preventivas y la movilización de recursos ante posibles afectaciones. La alerta roja significa que el evento está en curso y obliga a activar mecanismos de respuesta.

Las proyecciones climáticas plantearon durante 2026 incluso la posibilidad de un evento especialmente intenso. Sin embargo, la denominación de “súper El Niño” no está confirmada oficialmente y la intensidad final continúa dependiendo de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas. Los primeros modelos ya habían planteado escenarios que iban desde un Niño fuerte hasta uno excepcionalmente intenso.

❓ ¿Cuántas personas podrán recibir los alojamientos temporales preparados por Ecuador ante El Niño?

Los espacios tendrán capacidad para más de 567 000 personas.

Gestión de Riesgos evaluó más de 2 800 lugares que podrían recibir a aproximadamente 140 000 familias ante evacuaciones.

❓ ¿Cuántos alojamientos temporales se identificaron ante El Niño?

La SNGR evaluó más de 2 800 espacios.

Estos sitios forman parte de la fase de preparación frente a posibles inundaciones, deslizamientos y otras emergencias asociadas al fenómeno.

❓ ¿En qué provincias ya funcionan alojamientos temporales?

Los primeros espacios se activaron en Manabí, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

El modelo podrá aplicarse en otras provincias dependiendo de las necesidades que surjan durante la emergencia.

❓ ¿Qué ocurre actualmente con las lluvias en Ecuador?

Las lluvias ya provocan inundaciones, deslizamientos y desbordamientos de ríos.

Este 26 de septiembre se reportaron tres ríos desbordados en Esmeraldas y 24 eventos adversos abiertos en seis provincias.

❓ ¿Ecuador espera un “súper El Niño” en 2026?

Por ahora no existe una confirmación oficial de que El Niño alcance esa categoría.

Las proyecciones han planteado escenarios de elevada intensidad, mientras los últimos informes técnicos confirman que las condiciones cálidas continúan fortaleciéndose.