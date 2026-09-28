Inamhi advierte sobre lluvias fuertes en 12 provincias de Ecuador hasta el 2 de octubre

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) presentó el pronóstico del tiempo para Ecuador entre el lunes 28 de septiembre y el viernes 2 de octubre. Durante este período, varias provincias registrarán lluvias de distinta intensidad, mientras que otras zonas del país tendrán altas temperaturas y radiación.

Las condiciones meteorológicas variarán según la región. En el Litoral continuarán las precipitaciones moderadas y ocasionalmente fuertes. La Sierra tendrá mañanas parcialmente nubladas y lluvias durante las tardes. Por su parte, la Amazonía registrará precipitaciones y altas temperaturas, mientras que Galápagos tendrá un ambiente caluroso con lloviznas aisladas.

Lluvias de mayor intensidad en la Costa y precipitaciones durante las tardes en la Sierra

El Inamhi prevé que las lluvias continuarán durante esta semana en varias provincias de la región Litoral. Las precipitaciones tendrán una intensidad moderada y, en determinadas ocasiones, alcanzarán niveles fuertes.

Las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos figuran entre las zonas donde persistirán estas condiciones. El pronóstico también incluye el interior de Manabí y el norte de Guayas.

Según el organismo, el martes 29 de septiembre y el jueves 1 de octubre serán los días con mayor intensidad de las precipitaciones en esta región.

En la Sierra, el panorama será diferente durante las mañanas y las tardes. El Inamhi pronostica cielos parcialmente nublados en las primeras horas del día. Posteriormente, durante la tarde, se presentarán lluvias en distintas localidades.

Las precipitaciones tendrán mayor intensidad en Pichincha, Imbabura, Carchi y Loja. El pronóstico también contempla lluvias más intensas en las zonas cercanas a la cordillera occidental.

Amazonía y Galápagos tendrán altas temperaturas y lluvias de diferente intensidad

En la región Amazónica, el Inamhi anticipa precipitaciones moderadas en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo. En el resto de esta región, las lluvias tendrán una intensidad leve.

Además de las precipitaciones, la Amazonía experimentará altas temperaturas y radiación durante el período comprendido entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre.

En la región Insular, el pronóstico contempla condiciones de altas temperaturas. También se presentarán lloviznas aisladas en las zonas cercanas a las islas Galápagos.

De esta manera, el pronóstico nacional contempla precipitaciones de diferente intensidad en las cuatro regiones de Ecuador. Mientras que la Costa tendrá sus jornadas de lluvias más intensas el 29 de septiembre y el 1 de octubre, la Sierra registrará precipitaciones principalmente durante las tardes.

El Inamhi recomienda a la ciudadanía seguir sus redes oficiales para consultar las actualizaciones meteorológicas y mantenerse informada sobre las alertas que emita durante la semana.

PRONÓSTICO NACIONAL

Del 28 de septiembre al 02 de octubre, conoce el pronóstico para las diferentes regiones del país y toma decisiones informadas.

📲 Sigue al INAMHI en sus redes oficiales y mantente al día con la información meteorológica y las alertas que necesitas. pic.twitter.com/gwgUaVoJFM — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) September 28, 2026

Te recomendamos