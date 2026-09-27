Las lluvias regresan a Cuenca luego de un mes seco que afecta a las hidroeléctricas

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Cuenca volvió a registrar lluvias desde la noche del sábado 26 de septiembre y se volvieron a presentar la tarde de este domingo.

Un mes seco en Cuenca y la zona de las hidroeléctricas

Durante septiembre de 2026, la zona Austral no registró precipitaciones, sino intenso sol y viento, como ocurrió con el resto de las provincias de la Sierra. Esta región tuvo una época seca muy marcada, que comenzó a afectar a los caudales de los ríos que alimentan la represa Mazar, para la generación eléctrica del país, a través del complejo Paute.

Durante la tarde de este domingo, las lluvias se sintieron en la mayoría de las zonas de la capital azuaya; además, una espesa neblina cayó sobre algunos sectores.

La presencia de precipitaciones representa un alivio, para los campesinos del sector agropecuario, como para las zonas hídricas que se recargan para alimentar los cuatro ríos de Cuenca: Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara.

Los caudales de estos ríos se encuentran en estado normal, según el último reporte del 25 de septiembre de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental del cantón Cuenca (Etapa).

La red meteorológica de Etapa registró más de 2,71 metros cúbicos de agua por segundo en los cuatro caudales de los ríos, que atraviesan Cuenca.

🚨 #ATENCIÓN 🚒

Ante el deslizamiento de tierra registrado hoy en la vía #Cuenca – Molleturo – El Empalme, sector de Tamarindo, el personal de la Estación 12 de #BomberosCuenca brinda su contingente en las labores de limpieza de la calzada, con el objetivo de liberar a los… pic.twitter.com/2PsfgmlC8L — Bomberos Cuenca (@Bomberos_Cuenca) September 27, 2026

La represa Mazar y la falta de lluvias en Cuenca

La cota de la represa hidroeléctrica Mazar estuvo en en 2 134.06 metros sobre el nivel del mar hasta el 26 de septiembre, según el último reporte disponible de Celec. No hay información sobre su comportamiento en tiempo real este domingo.

A inicios de septiembre, la cota de la represa se ubicó en 2 147.03, a 5,97 metros de su nivel máximo que es 2 153 metros.

En la actualidad, Mazar ha perdido 18,94 metros de su cota, con datos hasta el 26 de septiembre. Esta reducción en el almacenaje de agua obligó al Gobierno a pedir a 150 industrias del segmento de AV1 (alto voltaje) a desconectarse del sistema eléctrico nacional. La medida comenzó la semana pasada.

Lluvias dañan la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme

Los deslizamientos de tierra a causa de las fuertes lluvias interrumpieron el paso en los kms 92 y 93 de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme.

Cerca de las 10:00 de este domingo, el Ministerio de Infraestructura y Tecnología informó que la vía fue habilitada el paso por un carril en el km 92. Debido a las malas condiciones climáticas, la circulación es controlada y se realizan los trabajos de desalojo de material.

#Azuay | Habilitado el paso por un carril en el km 92 de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme.



👮‍♂️ La circulación es controlada.

🚜 Los trabajos de desalojo de material continúan.

⚠️ Conduzca con precaución. pic.twitter.com/I7BLXDp9f4 — Ministerio de Infraestructura y Tecnología🇪🇨 (@MIT_Ecuador) September 27, 2026

El ECU-911 también informó que la carretera está parcialmente habilitada en los kms 76, 93 y 101 para los vehículos livianos y pesados que no superen las 38 toneladas. Se recomienda conducir con precaución en los km 49, 53, 57, 85, 91.

Lluvias son intensas en Ecuador por El Niño