Así estará el clima en Ecuador durante el fin de semana del 25 al 27 de septiembre

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó las condiciones climáticas que se esperan en Ecuador durante este fin de semana. Entre el jueves 25 y el domingo 27 de septiembre de 2026, las lluvias tendrán distinta intensidad según la región, con posibilidad de tormentas eléctricas en varias zonas del país.

El pronóstico señala que el Litoral concentrará lluvias variables, con eventos puntualmente fuertes y tormentas eléctricas, mientras que en la Sierra también se esperan precipitaciones y descargas eléctricas ocasionales. La Amazonía tendrá lluvias entre moderadas y fuertes hacia el cierre del fin de semana. En Galápagos, el Inamhi prevé lluvias ligeras y lloviznas durante el 25 y 26 de septiembre.

Lluvias y tormentas marcarán el fin de semana en varias regiones

En el Litoral, las lluvias persistirán con intensidad variable. El Inamhi anticipa eventos puntualmente fuertes y tormentas eléctricas, principalmente en el norte y centro de la región. Las condiciones tendrán mayor incidencia en el interior de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos y Guayas. Los mayores episodios de lluvia se esperan durante la noche y la madrugada.

En la región Interandina, el pronóstico contempla precipitaciones acompañadas ocasionalmente de tormentas eléctricas. Las zonas con mayor presencia de estos fenómenos estarán al occidente de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja.

La Amazonía tendrá lluvias de intensidad moderada y puntualmente fuerte durante la tarde y noche del domingo 27 de septiembre y la madrugada del lunes 28. El mayor énfasis estará en el este de Sucumbíos, Orellana y Pastaza.

En la región Insular, el Inamhi prevé lluvias ligeras y lloviznas entre el 25 y 26 de septiembre.

Del 25 al 27 de septiembre, conoce el pronóstico para las diferentes regiones del país y toma decisiones informadas.

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La Alerta 74 también contempla lluvias y ráfagas de viento

Como información adicional, el Inamhi mantiene vigente la Advertencia Meteorológica N.° 74, que contempla lluvias, tormentas y ráfagas de viento entre las 13:00 del miércoles 23 de septiembre y las 10:00 del domingo 27 de septiembre de 2026.

El reporte establece distintos niveles de intensidad para las precipitaciones y advierte sobre posibles deslizamientos y crecidas de ríos.

En el Litoral, la precipitación diaria puede alcanzar entre 10 y 18 milímetros en nivel medio, entre 19 y 41 milímetros en nivel alto y entre 42 y 80 milímetros en nivel muy alto. Por el lado de la región Interandina, los rangos previstos son de 8 a 11 milímetros en nivel medio y de 12 a 27 milímetros en nivel alto. En la Amazonía, se esperan entre 22 y 31 milímetros en nivel medio y entre 32 y 54 milímetros en nivel alto. La advertencia no establece un rango de nivel muy alto para la Sierra y la Amazonía.

Los periodos que la alerta identifica con mayor intensidad corresponden al 23 de septiembre y al lapso comprendido entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de septiembre.

Entre los posibles efectos constan acumulaciones de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles. Las condiciones de las vías también podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y presencia de niebla. Las tormentas pueden generar descargas eléctricas y ráfagas fuertes.

La alerta también contempla posibles crecidas de cuerpos de agua en sectores del interior de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí y el norte de Los Ríos.

Para el Litoral, el Inamhi relaciona estas condiciones con la divergencia de vientos en altura, el aporte de humedad y la convergencia de vientos en niveles bajos asociada con la Vaguada Monzónica. El reporte también menciona las elevadas temperaturas de la superficie del mar relacionadas con el desarrollo del evento cálido ENSO El Niño.

En la Amazonía, el transporte de humedad en niveles medios y el remanente de ondas tropicales forman parte de los factores asociados al evento.

#AdvertenciaMeteorológicaEc #75| Del 25 al 28 de septiembre se prevén episodios de lluvia de variable intensidad con probabilidad de eventos fuertes con tormentas, especialmente en Esmeraldas, Sto. Domingo, Los Ríos, Manabí y Guayas, así como en ciertas zonas de la Amazonía pic.twitter.com/CmEr0fxuNk — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) September 25, 2026

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