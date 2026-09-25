Lluvias en Ecuador dejan inundaciones y ríos desbordados este 25 de septiembre de 2026

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Las lluvias de los últimos días empiezan a causar problemas en varias zonas de Ecuador. Hay inundaciones, deslizamientos y hundimientos, mientras varios ríos suben de nivel. Los reportes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos permiten ubicar las zonas afectadas y conocer qué ocurre en cada una.

Esmeraldas y Manabí concentran la mayoría de afectaciones por las lluvias

Entre las 00:00 del 21 de septiembre y las 07:00 del viernes 25 de septiembre de 2026, Gestión de Riesgos registró 15 casos que permanecen abiertos en cuatro provincias.

Esmeraldas suma seis; Manabí, cinco; Pichincha, dos; y Guayas, dos. La lista incluye inundaciones, deslizamientos, hundimientos, lluvias intensas y un vendaval.

Otros 10 casos ya constan como cerrados en distintas zonas del país.

Tres ríos se desbordaron en Esmeraldas

Un reporte de Gestión de Riesgos, con corte a las 12:00 del 24 de septiembre, señala desbordamientos de los ríos Pambil, Onzole y Cayapas.

Los dos primeros corresponden al recinto Capulí, en Santo Domingo de Ónzole, cantón Eloy Alfaro. El Cayapas se desbordó en Telembí, parroquia Atahualpa, también en Eloy Alfaro.

Durante la noche del jueves 24 de septiembre, las fuertes lluvias elevaron el caudal del Onzole. El agua salió del cauce e ingresó a comunidades cercanas, entre ellas Capulí de Onzole.

Videos difundidos en redes sociales muestran calles cubiertas por agua y sectores donde la inundación llegó hasta las puertas de las viviendas. Algunos moradores utilizaron embarcaciones para movilizarse e intentaron proteger sus pertenencias.

Otros siete ríos suben de nivel en Esmeraldas y Guayas

Cuatro de estos ríos están en Esmeraldas. Son el Blanco, en Rosa Zárate; Esmeraldas, en Majúa; Quinindé, en Rosa Zárate; y Viche, en Viche.

Los otros tres están en sectores del cantón Salitre, en Guayas: Vinces, en El Salitre; y Avispa y Guachapelí, en General Vernaza.

Durante la tarde del jueves 24 de septiembre, el Inamhi reportó lluvias de diferente intensidad y tormentas eléctricas en Esmeraldas, Manabí y Santa Elena.

Inundaciones y hundimientos afectan a varios sectores de Esmeraldas

Además de los desbordamientos de ríos, el reporte registra una inundación en Santo Domingo de Ónzole, cantón Eloy Alfaro.

En Chura, cantón Quinindé, constan una inundación y un hundimiento. Rosa Zárate registra otro hundimiento.

La lista se completa con inundaciones en San Gregorio, cantón Muisne, y Chinca, cantón Esmeraldas.

Portoviejo y Chone aparecen entre las zonas afectadas de Manabí

En Portoviejo, Francisco Pacheco registra una inundación y Andrés de Vera consta con lluvias intensas.

En Chone, los problemas se distribuyen en tres sectores. Canuto y San Antonio registran deslizamientos, mientras Chone consta con una inundación.

Quito registra inundaciones en dos sectores

Las afectaciones que permanecen abiertas en la capital se ubican en Turubamba y Lucha de los Pobres.

La Ecuatoriana también registró una inundación durante este período, pero ese caso ya consta como cerrado.

Guayas mantiene casos abiertos y vigila el nivel de sus ríos

Alfredo Baquerizo Moreno registra una inundación y Pedro Carbo, un vendaval.

En Guayaquil, los casos registrados en Pascuales y Tarqui ya constan como cerrados. Pascuales tuvo una inundación. En Tarqui se reportaron una inundación y una caída de rocas.

Para este viernes 25 de septiembre, la tabla de mareas de Segura EP, basada en información del Inamhi y el Inocar, prevé que la marea en Guayaquil alcance 4,28 metros a las 18:22.

A las 05:57, el nivel llegó a 4,23 metros y para las 13:13 estaba previsto un descenso hasta 0,92 metros. Para la tarde podría caer un chubasco aislado y para la noche se esperan precipitaciones fuertes de hasta 3,81 mm.

Diez casos por las lluvias ya constan como cerrados

Además de La Ecuatoriana, Pascuales y Tarqui, la lista incluye una inundación en Babahoyo, Los Ríos; lluvias intensas en Junín, Manabí, y Puyo, Pastaza; y deslizamientos en Chinca y Santa Patricia, Esmeraldas.

Las Lajas, en El Oro, completa el reporte con una inundación. En total, Gestión de Riesgos registra 15 casos abiertos y 10 cerrados entre el 21 y el 25 de septiembre de 2026.

Afectaciones por las lluvias en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué zonas de Ecuador registran afectaciones por las lluvias? Esmeraldas, Manabí, Pichincha y Guayas concentran los 15 casos que permanecen abiertos.

Contexto: Entre el 21 y el 25 de septiembre de 2026, Gestión de Riesgos contabilizó seis casos abiertos en Esmeraldas, cinco en Manabí, dos en Pichincha y dos en Guayas. ❓ ¿Qué emergencias provocaron las lluvias en Ecuador? Los reportes incluyen inundaciones, deslizamientos, hundimientos, lluvias intensas y un vendaval.

Contexto: Además de los 15 casos abiertos, otros 10 eventos registrados durante el período ya constan como cerrados. ❓ ¿Qué ríos se desbordaron en Esmeraldas? Los ríos Pambil, Onzole y Cayapas registraron desbordamientos.

Contexto: El Pambil y el Onzole se desbordaron en el recinto Capulí, Santo Domingo de Ónzole, mientras el Cayapas lo hizo en Telembí, parroquia Atahualpa. ❓ ¿Qué ocurrió con el río Onzole? Las fuertes lluvias elevaron su caudal durante la noche del jueves 24 de septiembre y el agua ingresó a comunidades cercanas.

Contexto: En Capulí de Onzole se observaron calles cubiertas por agua y sectores donde la inundación llegó hasta las puertas de las viviendas. ❓ ¿Qué otros ríos aumentaron su nivel por las lluvias? Siete ríos registraron incrementos de nivel en Esmeraldas y Guayas.

Contexto: En Esmeraldas constan Blanco, Esmeraldas, Quinindé y Viche. En Guayas aparecen Vinces, Avispa y Guachapelí. ❓ ¿Qué sectores de Manabí presentan afectaciones? Los casos abiertos se encuentran en sectores de Portoviejo y Chone.

Contexto: Francisco Pacheco registra una inundación y Andrés de Vera lluvias intensas. En Chone, Canuto y San Antonio presentan deslizamientos, mientras Chone registra una inundación. ❓ ¿Qué sectores de Quito registran inundaciones? Turubamba y Lucha de los Pobres mantienen casos abiertos por inundaciones.

Contexto: La Ecuatoriana también registró una inundación durante el período, pero ese caso ya consta como cerrado. ❓ ¿Qué afectaciones permanecen abiertas en Guayas? Alfredo Baquerizo Moreno registra una inundación y Pedro Carbo un vendaval.

Contexto: Los casos de Pascuales y Tarqui, en Guayaquil, ya constan como cerrados. ❓ ¿Cuántos casos por las lluvias permanecen abiertos y cuántos ya cerraron? Gestión de Riesgos registra 15 casos abiertos y 10 cerrados.

Contexto: Los datos corresponden a eventos reportados entre el 21 y el 25 de septiembre de 2026.

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