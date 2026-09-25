Conozca cómo estará el clima en Quito la tarde y noche de este viernes 25 de septiembre

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Quito llega a la tarde de este viernes 25 de septiembre de 2026 después de las fuertes lluvias y tormentas eléctricas del jueves, que causaron cortes de energía, problemas en las vías y el desbordamiento de la quebrada Caupicho. Las condiciones del tiempo mantendrán a la lluvia presente durante las próximas horas en la capital y otros sectores de Pichincha.

Quito tendrá lluvias y probables tormentas durante la tarde

El pronóstico para la capital prevé lluvias y probables tormentas durante la tarde de este viernes.

La temperatura máxima estará entre 19 y 24 °C. Además, el nivel de radiación ultravioleta se ubica en la categoría muy alta.

El pronóstico también muestra presencia de lluvias en el sur de Quito durante la tarde.

Neblina aparecerá en Quito durante la noche

Después de las 19:00, las condiciones cambiarán. Para la noche se prevé cielo ocasionalmente nublado y neblina en la capital.

La temperatura descenderá durante las siguientes horas. Para la madrugada del sábado 26 de septiembre, la mínima estará entre 8 y 11 °C.

El pronóstico señala cielo nublado con claros y neblina durante la madrugada.

Lluvias del jueves dejaron afectaciones en el sur de Quito

La previsión para esta tarde ocurre un día después de una jornada con fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas en la ciudad.

Durante la tarde del jueves 24 de septiembre, los principales efectos de los rayos y truenos se concentraron en el sur. En Guajaló se registraron dos interrupciones consecutivas del servicio eléctrico.

Moradores de Quitumbe Paraíso del Sur y la Ciudadela Ibarra también reportaron cortes de energía.

Las condiciones del tiempo complicaron además la circulación. La AMT alertó sobre calzadas mojadas y bancos de neblina en diferentes puntos de Quito.

A las 15:12 del jueves, el Inamhi reportó precipitaciones de diferente intensidad y descargas eléctricas en Pichincha.

Quebrada Caupicho se desbordó tras las fuertes lluvias

La lluvia del jueves también provocó el desbordamiento de la quebrada Caupicho. El COE Metropolitano coordinó la atención y las autoridades activaron de forma preventiva la sirena del sector.

Estudiantes de una escuela salieron hacia zonas seguras como medida de precaución. El Ministerio de Educación verificó que no existían afectaciones directas ni daños aparentes en la infraestructura educativa.

La Epmmop ejecutó trabajos de limpieza y la Epmaps utilizó un hidrosuccionador para limpiar sumideros. Bomberos Quito también apoyó las labores.

La AMT mantuvo el cierre preventivo de la calle 21 de Agosto y E1F. Al momento del reporte, el caudal estaba bajo y no existían personas heridas.

Noroccidente de Pichincha espera lluvias y tormentas

Las precipitaciones también alcanzarán el noroccidente de Pichincha. Para la tarde y noche se esperan lluvias dispersas acompañadas de tormentas.

El pronóstico muestra condiciones de lluvia en Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos.

En Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado, las temperaturas máximas estarán entre 27 y 29 °C.

Clima en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Lloverá en Quito la tarde de este viernes 25 de septiembre? Sí. El pronóstico prevé lluvias y probables tormentas durante la tarde.

Contexto: También se esperan lluvias en el sur de Quito. La temperatura máxima estará entre 19 y 24 °C. ❓ ¿Cómo estará el clima en Quito durante la noche? Después de las 19:00 se prevé cielo ocasionalmente nublado y neblina.

Contexto: Para la madrugada del sábado 26 de septiembre, el pronóstico señala cielo nublado con claros y presencia de neblina. ❓ ¿Qué temperatura tendrá Quito durante las próximas horas? La máxima estará entre 19 y 24 °C y la mínima de la madrugada entre 8 y 11 °C.

Contexto: El nivel de radiación ultravioleta previsto para este viernes se ubica en la categoría muy alta. ❓ ¿Qué ocurrió en Quito por las lluvias del jueves 24 de septiembre? Las precipitaciones y tormentas eléctricas provocaron cortes de energía, problemas en las vías y el desbordamiento de la quebrada Caupicho.

Contexto: Las principales afectaciones relacionadas con rayos y truenos se concentraron en el sur de la ciudad. ❓ ¿Qué sectores de Quito reportaron cortes de energía? Se registraron interrupciones en Guajaló y reportes en Quitumbe Paraíso del Sur y la Ciudadela Ibarra.

Contexto: En Guajaló ocurrieron dos interrupciones consecutivas del servicio eléctrico. ❓ ¿Qué ocurrió con la quebrada Caupicho? La quebrada se desbordó después de las fuertes lluvias del jueves.

Contexto: El COE Metropolitano coordinó la atención, se activó preventivamente la sirena del sector y estudiantes de una escuela salieron hacia zonas seguras. ❓ ¿Hubo personas heridas por el desbordamiento de la quebrada Caupicho? No. Al momento del reporte no existían personas heridas.

Contexto: El caudal estaba bajo y el Ministerio de Educación tampoco identificó afectaciones directas ni daños aparentes en la infraestructura educativa. ❓ ¿Qué vía permaneció cerrada tras el desbordamiento de la quebrada Caupicho? La AMT mantuvo el cierre preventivo de la calle 21 de Agosto y E1F.

Contexto: Epmmop realizó labores de limpieza, Epmaps utilizó un hidrosuccionador para limpiar sumideros y Bomberos Quito apoyó los trabajos. ❓ ¿Dónde más lloverá en Pichincha este viernes? El noroccidente de Pichincha tendrá lluvias dispersas acompañadas de tormentas durante la tarde y noche.

Contexto: El pronóstico incluye a Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos. En los dos primeros cantones, las máximas estarán entre 27 y 29 °C.

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