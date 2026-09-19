Así estará el clima en Quito este sábado 19 de septiembre

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Sol intenso en la mañana, nubosidad en la tarde y un contraste marcado entre las zonas altas y bajas de Pichincha. Así se presenta el clima este sábado 19 de septiembre, mientras el país entero enfrenta una alerta por altas temperaturas.
Durante el día, de 07:00 a 19:00, Quito tendrá una temperatura máxima entre 23 °C y 25 °C, con cielo poco nuboso en la mañana y parcialmente nublado en la tarde. El índice de radiación UV se mantendrá en nivel “extremo alto”, según el pronóstico del Gobierno de Ecuador para la provincia.
Por la noche y hacia la madrugada del domingo 20, la capital bajará hasta una mínima de entre 10 °C y 12 °C, con cielo parcialmente nublado durante ambos periodos.
#PronósticoPichincha | Sábado, 19 de septiembre: Cielo poco nuboso con incremento ocasional de la nubosidad y ráfagas ocasionales de viento moderado en #Quito 🌤️🌡️ pic.twitter.com/pZchx4Cztk— INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) September 19, 2026
Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado, en el noroccidente, tendrán las temperaturas más altas de la provincia durante el día (27 °C a 30 °C), pero también lluvia con tormenta. Por la noche, ese sector se mantiene caluroso (20 °C a 22 °C) y con lluvias intensas.
En el extremo opuesto, Mejía registrará la temperatura diurna más baja de la provincia (19 °C a 21 °C) y, por la noche, bajará hasta 7 °C a 9 °C, con lluvia. Cayambe y Pedro Moncayo tendrán un día soleado y ventoso, entre 24 °C y 27 °C, mientras que Rumiñahui oscilará entre 24 °C y 26 °C de día y entre 11 °C y 13 °C en la noche.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta vigente desde este sábado hasta el miércoles 23 de septiembre, por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales en varias provincias del país. En Guayaquil, la máxima prevista para hoy es de 31 °C a 32 °C, con sensación térmica de hasta 35 °C por la alta humedad. El organismo también advirtió sobre niveles “muy altos” de radiación UV en distintas zonas del territorio.
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