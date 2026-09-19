Así estará el clima en Quito este sábado 19 de septiembre

Sol, nubosidad y un contraste marcado entre las zonas de Pichincha, mientras el país enfrenta una alerta por altas temperaturas.

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Sol intenso en la mañana, nubosidad en la tarde y un contraste marcado entre las zonas altas y bajas de Pichincha. Así se presenta el clima este sábado 19 de septiembre, mientras el país entero enfrenta una alerta por altas temperaturas.

Cómo estará el clima en Quito

Durante el día, de 07:00 a 19:00, Quito tendrá una temperatura máxima entre 23 °C y 25 °C, con cielo poco nuboso en la mañana y parcialmente nublado en la tarde. El índice de radiación UV se mantendrá en nivel “extremo alto”, según el pronóstico del Gobierno de Ecuador para la provincia.

Por la noche y hacia la madrugada del domingo 20, la capital bajará hasta una mínima de entre 10 °C y 12 °C, con cielo parcialmente nublado durante ambos periodos.

Otras zonas de Pichincha

Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado, en el noroccidente, tendrán las temperaturas más altas de la provincia durante el día (27 °C a 30 °C), pero también lluvia con tormenta. Por la noche, ese sector se mantiene caluroso (20 °C a 22 °C) y con lluvias intensas.

En el extremo opuesto, Mejía registrará la temperatura diurna más baja de la provincia (19 °C a 21 °C) y, por la noche, bajará hasta 7 °C a 9 °C, con lluvia. Cayambe y Pedro Moncayo tendrán un día soleado y ventoso, entre 24 °C y 27 °C, mientras que Rumiñahui oscilará entre 24 °C y 26 °C de día y entre 11 °C y 13 °C en la noche.

Una alerta que va más allá del clima en Quito

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta vigente desde este sábado hasta el miércoles 23 de septiembre, por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales en varias provincias del país. En Guayaquil, la máxima prevista para hoy es de 31 °C a 32 °C, con sensación térmica de hasta 35 °C por la alta humedad. El organismo también advirtió sobre niveles “muy altos” de radiación UV en distintas zonas del territorio.

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