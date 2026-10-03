Tormenta eléctrica y fuerte lluvia se registran en Quito

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La tarde de este 3 de octubre de 2026 se registró una tormenta eléctrica en Quito, acompañada por una fuerte lluvia que generó alarma entre usuarios de redes sociales, especialmente en sectores del norte de la ciudad y los valles.

Según los reportes difundidos en redes sociales, el cielo se encontraba cubierto por neblina y, en medio del ambiente blanco, se observaron rayos que causaron preocupación en sectores como Carcelén, La Floresta y los valles.

Usuarios reportan descargas eléctricas y lluvia intensa

Los reportes ciudadanos comenzaron a difundirse durante la tarde. El usuario Rolando Montesdeoca señaló que “se viene un aguacero descomunal”.

Tormenta eléctrica y gran aguacero sobre Quito, desenchufaran los electrodomésticos. pic.twitter.com/MzOfY331y3 — Gloco-Comunicación Global (@GlocoEC) October 3, 2026

Por su parte, Karen Cartagena recomendó circular con precaución en la ciudad y compartió una fotografía de un siniestro de tránsito ocurrido entre las avenidas República y Eloy Alfaro, en el norte de Quito.

#Quito Colisión en la República y Eloy Alfaro. Está lloviendo, manejen con cuidado! @AMT_Quito pic.twitter.com/AvKiIBvYwJ — Karen Cartagena 𓂀 (@karencartag) October 3, 2026

AMT emite recomendaciones para conductores

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que llueve en algunos sectores de la urbe. Ante estas condiciones, la entidad sugirió a los conductores reducir la velocidad y mantener una distancia adecuada respecto de los demás vehículos.

Inamhi informa sobre el fenómeno

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) indicó que la fuerte lluvia que cayó sobre la ciudad comenzó a las 16:50.

La entidad señaló además que la tormenta no solo se presentó en Quito y los valles, sino también en otras zonas de Pichincha.

🛰️#MonitoreoSatelitalEc| Sábado 03/10 (16h50): Lluvia fuerte acompañada de tormenta en varios sectores de la provincia de Pichincha, en especial la ciudad de #Quito y sector #Valles.

⚠️Advertencia N°77 Vigente

Tome precauciones. https://t.co/IA7XeinQac pic.twitter.com/sde7JYsBAb — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 3, 2026

EEQ activa a su personal

La situación climática ha activado a la Empresa Eléctrica Quito (EEQ). La entidad indicó que, ante las fuertes descargas atmosféricas, su personal se desplazará a los lugares que lo requieran. Sin embargo, aclaró que “la prontitud” de la atención dependerá de las condiciones de las lluvias.

Hasta las 17:40 no se reportaban incidentes por las lluvias., según indicó el ECU 911.

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