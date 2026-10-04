Av. Panamericana Norte cerrada por derrumbe en puente del río Pisque

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos dispuso pasadas las 16:00 del domingo 4 de octubre de 2026 la suspensión del tránsito en la avenida Panamericana Norte, en el tramo del puente del río Pisque hasta la entrada a Tanda, en el nororiente de Quito.

El ECU 911 informó que la medida se adoptó tras un derrumbe en esa carretera que conecta a la capital con Tabacundo, Pedro Moncayo y Cayambe. Imágenes difundidas por la entidad muestran rocas, fango y una fuerte corriente de agua que cubrió casi por completo la vía, obligando a los vehículos a detenerse a un costado.

Emergencias por lluvias en Quito

La alerta coincidió con el aguacero que afectó a Quito en la misma tarde. Según el ECU 911, las precipitaciones dejaron un bus y varios autos atrapados en las vías inundadas de La Planada y La Y. Además, se suspendió el tránsito en los pasos deprimidos de las avenidas 10 de Agosto, La Prensa y Mariscal Sucre, en el norte de la ciudad.

Inundaciones y taponamientos en varios sectores

El servicio de emergencias reportó acumulación de agua y hielo que desbordó alcantarillas en la calle Fernández Salvador, sector San Carlos, y en las avenidas Mariscal Sucre y Mañosca, en El Bosque, El Inca y El Labrador.

Metro de Quito afectado

La estación El Labrador del Metro de Quito también sufrió inundaciones en sus instalaciones, lo que obligó a suspender las operaciones en ese punto del sistema de transporte.

Estado de la situación

Hasta las 17:50, las autoridades no habían informado sobre personas o vehículos afectados en el tramo del río Pisque ni en las demás emergencias. El ECU 911 recomendó tomar vías alternas para evitar incidentes.