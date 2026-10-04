Tormenta y granizo caen en el norte de Quito. ¿Es el cordonazo de San Francisco?

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Una fuerte lluvia acompañada de granizo se registra la tarde de este domingo 4 de octubre de 2026 en varios sectores de Quito, principalmente en barrios del norte de la capital.

El aguacero coincide con una fecha tradicionalmente relacionada con el denominado Cordonazo de San Francisco.

La precipitación también genera condiciones de riesgo para quienes circulan por las calles. Cuando comienza a llover, el agua puede mezclarse con polvo, aceite y grasa acumulados sobre el asfalto, lo que disminuye la adherencia de los neumáticos, indica la Agencia Municipal de Tránsito.

Por ello, recomienda reducir la velocidad, encender las luces, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), se registran lluvias de fuerte intensidad acompañadas de tormentas eléctricas en Quito y otros sectores de Pichincha. Además, en zonas puntuales se reporta caída de granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas.

🛰️#MonitoreoSatelitalEc| Domingo 04/10 (14h30): Lluvias de fuerte intensidad acompañadas de tormentas eléctricas y en zonas puntuales de granizo en Quito – Pichincha. Tome precauciones. https://t.co/68qYzk3JeY — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 4, 2026

Las afectaciones en Quito por la tormenta

En la piscina del Batán, la administración evacuó a todas las personas por precaución. El agua entró a las instalaciones debido a que se estancó en los exteriores.

En el Quito Tenis, una alcantarilla colapsó e inundó la avenida Brasil. El agua sale con fuerza, los autos deben transitar despacio por la acumulación de agua, por lo que se registra congestión en el sector.

La Empresa Eléctrica de Quito informó que desconexiones eléctricas momentáneas debido a inconvenientes ocasionados por las descargas atmosféricas. “El servicio ya fue restablecido”.

El ECU-911, por su parte, señaló que algunos lugares de Quito presentan inundaciones como pasos a desnivel.

¿Qué es el Cordonazo de San Francisco?

La tradición popular relaciona las lluvias alrededor del 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, con el llamado Cordonazo de San Francisco.

La creencia cuenta que el santo “azota” las nubes con el cordón de su hábito y provoca fuertes precipitaciones y tormentas, asociadas con el final de la temporada seca y la llegada de las lluvias.

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