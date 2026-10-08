Lluvia y congestión complican acceso a la terminal Quitumbe, sur de Quito

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La lluvia y la congestión vehicular afectaron la movilidad en los exteriores de la Terminal Terrestre de Quitumbe, en el sur de Quito, la tarde de este jueves 8 de octubre de 2026, horas antes del inicio del feriado.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó a las 17:23 que la situación se registró a la altura de la calle Pumapungo, donde existía un intenso movimiento vehicular.
Según la AMT, agentes civiles se desplazaron al sitio para controlar el paso de los automotores debido a la alta carga vehicular en la zona.
En el lugar, los vehículos coparon los dos carriles de la vía, lo que dificultaba el ingreso y la salida de las unidades de transporte que operan en la terminal terrestre.
Pese a las complicaciones en la circulación, la entidad municipal no reportó incidentes relacionados con la situación climática. Además, recomendó a los conductores circular con precaución y mantener distancia de otros automotores.
La AMT señaló que desplegó a más de 1 200 uniformados pasado el mediodía de este jueves para controlar el flujo vehicular dentro de la ciudad y en sus salidas, en la víspera del descanso.
La entidad también indicó que, además de los operativos en las vías, agentes y fiscalizadores efectuarán inspecciones físico-visuales a las unidades de transporte en las terminales de Carcelén y Quitumbe.
🌧️🚍 #GestiónAMT | 👮♀️ Nuestro personal operativo se encuentra en los alrededores de la Terminal Quitumbe, gestionando la movilidad ante las condiciones climáticas adversas. 🚗⚠️ Conduce con precaución y sigue las indicaciones de nuestros agentes. https://t.co/qg3XdyPh21— AMTQuito (@AMT_Quito) October 8, 2026
El objetivo de estas revisiones es verificar que los buses cumplen con las condiciones adecuadas para transportar a los viajeros durante el feriado, que comenzará el 9 de octubre y concluirá el domingo 11 de octubre.