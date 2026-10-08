Lluvia y congestión complican acceso a la terminal Quitumbe, sur de Quito

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La lluvia y la congestión vehicular afectaron la movilidad en los exteriores de la Terminal Terrestre de Quitumbe, en el sur de Quito, la tarde de este jueves 8 de octubre de 2026, horas antes del inicio del feriado.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó a las 17:23 que la situación se registró a la altura de la calle Pumapungo, donde existía un intenso movimiento vehicular.

Congestión en los exteriores de la terminal

Según la AMT, agentes civiles se desplazaron al sitio para controlar el paso de los automotores debido a la alta carga vehicular en la zona.

En el lugar, los vehículos coparon los dos carriles de la vía, lo que dificultaba el ingreso y la salida de las unidades de transporte que operan en la terminal terrestre.

Pese a las complicaciones en la circulación, la entidad municipal no reportó incidentes relacionados con la situación climática. Además, recomendó a los conductores circular con precaución y mantener distancia de otros automotores.

Operativos por el inicio del feriado

La AMT señaló que desplegó a más de 1 200 uniformados pasado el mediodía de este jueves para controlar el flujo vehicular dentro de la ciudad y en sus salidas, en la víspera del descanso.

La entidad también indicó que, además de los operativos en las vías, agentes y fiscalizadores efectuarán inspecciones físico-visuales a las unidades de transporte en las terminales de Carcelén y Quitumbe.

🌧️🚍 #GestiónAMT | 👮‍♀️ Nuestro personal operativo se encuentra en los alrededores de la Terminal Quitumbe, gestionando la movilidad ante las condiciones climáticas adversas. 🚗⚠️ Conduce con precaución y sigue las indicaciones de nuestros agentes. https://t.co/qg3XdyPh21 — AMTQuito (@AMT_Quito) October 8, 2026

El objetivo de estas revisiones es verificar que los buses cumplen con las condiciones adecuadas para transportar a los viajeros durante el feriado, que comenzará el 9 de octubre y concluirá el domingo 11 de octubre.

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