Terminales terrestres de Quito operarán las 24 horas durante el feriado

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El éxodo de pasajeros hacia las distintas provincias del país contará con un esquema logístico especial desde la madrugada de este jueves 8 de octubre de 2026. Con el fin de asegurar traslados continuos y ordenados durante el asueto nacional, los terminales terrestres de Quito activarán sus protocolos desde las 06:00 para recibir a una afluencia estimada que supera los 67 000 usuarios interprovinciales en los andenes de Quitumbe y Carcelén.

Operación ininterrumpida en los terminales terrestres de Quito

La atención en las dos estaciones interprovinciales principales se mantendrá abierta de manera continua durante las 24 horas del día.

Esta modalidad sin interrupciones estará vigente desde el arranque de la jornada del jueves hasta la medianoche del domingo 11 de octubre de 2026, garantizando la emisión ininterrumpida de pasajes y el resguardo de las instalaciones mediante un circuito cerrado de videovigilancia.

Proyecciones de pasajeros para Quitumbe y Carcelén

En el sur de la capital, el terminal terrestre Quitumbe prevé movilizar a 51 315 usuarios mediante el despacho de 2 632 frecuencias directas, cifra que representa un incremento del 10% respecto a la demanda registrada en el feriado equivalente de 2025.

Paralelamente, en el norte, la estación de Carcelén proyecta la salida de 16 429 viajeros a través de 947 frecuencias autorizadas, con un incremento del 1%. A esta red se suman las terminales microrregionales de La Marín, Río Coca y La Ofelia, que canalizarán a 146 548 usuarios hacia los valles y parroquias rurales.

Requisitos obligatorios para la compra de pasajes

Para evitar demoras en las boleterías de los terminales terrestres de Quito, las autoridades metropolitanas recomiendan a la ciudadanía adquirir los boletos directamente en las ventanillas presentando la cédula de identidad original.

Asimismo, es obligatorio que el pasajero exija a la cooperativa de transporte el comprobante de acceso a andenes por un valor de 0,20 centavos de dólar. También se exhorta a los viajeros a mantener bajo vigilancia personal sus equipajes y confirmar los itinerarios de salida previamente con la compañía seleccionada.

Revisiones mecánicas a más de 120 operadoras

El desplazamiento seguro estará respaldado por la articulación de más de 120 operadoras interprovinciales con los agentes de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Estas entidades ejecutarán chequeos técnicos a las unidades de transporte y verificarán la vigencia de las licencias de conducir de los choferes antes de autorizar su salida.

En caso de requerir asistencia o información en los terminales terrestres de Quito, los usuarios podrán acudir ante el personal operativo de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), plenamente identificado con chalecos color naranja y credenciales institucionales.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cuáles son los horarios de atención en los terminales terrestres de Quito por feriado?

Operarán de manera ininterrumpida las 24 horas del día.

El servicio continuo comenzará a las 06:00 de este jueves 8 de octubre y se mantendrá hasta la medianoche del domingo 11 de octubre de 2026 en Quitumbe y Carcelén.

❓ ¿Cuántos pasajeros se movilizarán desde Quitumbe y Carcelén?

Más de 67.000 usuarios interprovinciales.

Se proyecta la salida de 51.315 pasajeros desde Quitumbe a través de 2.632 frecuencias, y 16.429 viajeros desde Carcelén con 947 frecuencias autorizadas.

❓ ¿Qué documentos y valores se exigen para viajar desde las terminales?

La cédula original para comprar el boleto y el comprobante de acceso a andén de USD 0,20.

Las autoridades recomiendan adquirir los pasajes directamente en boleterías para evitar inconvenientes y exigir el comprobante a la operadora.

❓ ¿Cuántos usuarios se trasladarán por las estaciones microrregionales?

Se proyecta la movilización de 146.548 usuarios.

Este flujo se canalizará a través de las estaciones de La Marín, Río Coca y La Ofelia hacia los valles y parroquias rurales de Quito.

❓ ¿Cómo se coordinan los controles de seguridad en las unidades de transporte?

Con revisiones técnicas a los buses y control de licencias a los conductores en andenes.

Las inspecciones están a cargo de la ANT y la AMT junto a más de 120 operadoras, complementadas con monitoreo por videovigilancia y personal de Epmmop con chaleco naranja.

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