¿Es feriado nacional el 9 de octubre de 2026 en Ecuador?

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La conmemoración de la Independencia de Guayaquil, el viernes 9 de octubre de 2026, forma parte de las fechas de descanso obligatorio previstas en la legislación ecuatoriana. Su alcance está definido tanto en el Código del Trabajo como en la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep).

Este año, la fecha coincide con el inicio del fin de semana. El calendario de feriados contempla el descanso el mismo viernes, sin traslado a otra jornada.

El feriado del 9 de octubre se aplica en todo Ecuador

Sí, el 9 de octubre es feriado nacional. Aunque la conmemoración corresponde a la Independencia de Guayaquil, el descanso obligatorio se aplica en todo el país, tanto en el sector público como en el privado.

El artículo 65 del Código del Trabajo incluye expresamente esta fecha entre los días de descanso obligatorio. Para los servidores públicos, la disposición general cuarta de la Losep también reconoce el 9 de octubre dentro de su listado de feriados.

Por ello, el alcance del asueto comprende también a quienes trabajan fuera de Guayaquil. Su aplicación nacional proviene de esas disposiciones legales.

¿Cómo quedan los días de descanso en octubre de 2026?

Para quienes tienen descanso semanal los sábados y domingos, el feriado permitirá tres días consecutivos de asueto, del viernes 9 al domingo 11 de octubre. La distribución será la siguiente.

Viernes 9 de octubre , feriado por la Independencia de Guayaquil.

, feriado por la Independencia de Guayaquil. Sábado 10 de octubre , descanso de fin de semana.

, descanso de fin de semana. Domingo 11 de octubre, descanso de fin de semana.

El viernes es el día de feriado nacional; el sábado y el domingo completan el periodo por coincidir con el descanso semanal. Para esa jornada laboral, el retorno corresponde al lunes 12 de octubre.

⟫ https://t.co/TUywhcyOyh | 🏖️ Ecuador tendrá un nuevo feriado esta semana https://t.co/rxWNCciwEs — El Comercio (@elcomerciocom) October 6, 2026

La condición de descanso obligatorio contempla excepciones legales. El artículo 68 del Código del Trabajo remite a los casos del artículo 52 y a las regulaciones sobre boticas, farmacias y droguerías para las actividades que pueden continuar durante estas fechas.

Feriado por el 9 de octubre en Ecuador; preguntas frecuentes

❓¿El 9 de octubre de 2026 es feriado nacional en Ecuador? Sí. El viernes 9 de octubre de 2026 es un día de descanso obligatorio en todo Ecuador por la conmemoración de la Independencia de Guayaquil.

La fecha está contemplada tanto en el Código del Trabajo como en la Ley Orgánica del Servicio Público, por lo que se aplica a los sectores público y privado. ❓¿El feriado del 9 de octubre se aplica solo en Guayaquil? No. Aunque la fecha recuerda la Independencia de Guayaquil, el descanso tiene alcance nacional.

Esto significa que también se aplica a trabajadores y servidores públicos de otras ciudades y provincias del país. ❓¿El feriado del 9 de octubre se traslada a otro día? No. En 2026, el feriado se mantiene el viernes 9 de octubre.

El calendario contempla el descanso en esa misma fecha, sin traslado a otra jornada. ❓¿Cuántos días de descanso habrá por el feriado del 9 de octubre? Para quienes descansan normalmente los sábados y domingos, habrá tres días consecutivos de descanso.

El periodo irá desde el viernes 9 hasta el domingo 11 de octubre, con retorno a las actividades el lunes 12. ❓¿Todos los trabajadores descansan obligatoriamente el 9 de octubre? La regla general establece el descanso obligatorio, pero existen excepciones para determinadas actividades que pueden continuar operando.

Estas excepciones están previstas en el Código del Trabajo y dependen del tipo de actividad que se realice.

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