Ecuador suma un nuevo día de descanso en septiembre y así quedan los feriados de 2026

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El calendario de descansos de Ecuador sumó una nueva fecha para lo que resta de 2026. El presidente Daniel Noboa dispuso el 22 de septiembre la suspensión de la jornada laboral del viernes 20 de noviembre en todo el país. La decisión se suma a los feriados nacionales que todavía quedan entre octubre y diciembre.

Estos son los feriados que quedan en Ecuador durante 2026

El siguiente feriado nacional llegará el viernes 9 de octubre por la Independencia de Guayaquil. Después, noviembre concentrará dos fechas del calendario nacional y la jornada suspendida que Noboa incorporó mediante el Decreto Ejecutivo 507.

El lunes 2 de noviembre corresponde al Día de los Difuntos y el martes 3 de noviembre a la Independencia de Cuenca. Al coincidir después del sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, las dos fechas completarán cuatro días consecutivos de descanso.

Dos semanas después llegará la nueva fecha dispuesta por el Ejecutivo. El viernes 20 de noviembre no consta entre los feriados nacionales habituales, pero el decreto suspende el trabajo durante ese día para los sectores público y privado.

Así queda el calendario para lo que resta de 2026:

Viernes 9 de octubre: Independencia de Guayaquil.

Lunes 2 de noviembre: Día de los Difuntos.

Martes 3 de noviembre: Independencia de Cuenca.

Viernes 20 de noviembre: suspensión nacional de la jornada laboral.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

En Quito se suma una fecha local. El lunes 7 de diciembre corresponde al feriado por la Fundación de Quito.

Ecuador tendrá otra jornada de descanso el 20 de noviembre

La nueva fecha surge del Decreto Ejecutivo 507, que Noboa suscribió el martes 22 de septiembre. La disposición cubre todo el territorio ecuatoriano y establece que la jornada suspendida no será recuperable.

La decisión guarda relación con el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, previsto del 12 al 22 de noviembre de 2026. De acuerdo con el decreto, el Gobierno busca incentivar los desplazamientos dentro del país, la participación en las actividades del festival y el turismo.

La disposición convierte al viernes 20 de noviembre en una jornada de descanso para los trabajadores comprendidos en la medida, pero existe una diferencia frente a las otras fechas del calendario: el día no consta como feriado nacional habitual. El Ejecutivo suspendió la jornada específicamente para 2026 mediante decreto.

Qué servicios funcionarán el viernes 20 de noviembre

La suspensión de la jornada no paralizará todos los servicios. El Decreto Ejecutivo 507 dispone que continúe la atención de servicios públicos básicos y esenciales.

Entre ellos constan agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos, terminales aéreas, terrestres y fluviales, además de servicios bancarios. Las instituciones públicas deberán contar con el personal mínimo necesario para atender a la ciudadanía.

Navidad cerrará el calendario nacional de 2026

Después de la suspensión del 20 de noviembre, el último feriado nacional incluido en la información disponible para 2026 será Navidad, el viernes 25 de diciembre.

Quito tendrá antes su descanso local por la Fundación de la ciudad. Esa fecha corresponde al lunes 7 de diciembre y aplica exclusivamente en la capital.

Así, noviembre incorpora una jornada adicional de descanso frente al calendario previsto antes del Decreto Ejecutivo 507, mientras diciembre cerrará el año con el feriado local de Quito y Navidad.

Feriados en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué feriados quedan en Ecuador durante 2026? Quedan el 9 de octubre, 2 y 3 de noviembre y 25 de diciembre. Además, el viernes 20 de noviembre habrá una suspensión nacional de la jornada laboral.

Contexto: Esta última fecha no corresponde a un feriado nacional habitual, sino a una jornada de descanso dispuesta específicamente para 2026 mediante el Decreto Ejecutivo 507. ❓ ¿Por qué no se trabajará el viernes 20 de noviembre de 2026? El presidente Daniel Noboa dispuso la suspensión de la jornada laboral en todo Ecuador.

Contexto: El Decreto Ejecutivo 507, suscrito el 22 de septiembre, establece que la medida aplica a los sectores público y privado. ❓ ¿Se recuperará la jornada laboral del 20 de noviembre? No. La jornada suspendida del viernes 20 de noviembre no será recuperable.

Contexto: La disposición rige en todo el territorio ecuatoriano. ❓ ¿Por qué se suspendió la jornada laboral del 20 de noviembre? La medida guarda relación con el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, previsto del 12 al 22 de noviembre.

Contexto: Según el decreto, el Gobierno busca incentivar los desplazamientos dentro del país, la participación en el festival y el turismo. ❓ ¿Cuántos días consecutivos de descanso habrá por Difuntos e Independencia de Cuenca? Habrá cuatro días consecutivos de descanso.

Contexto: El lunes 2 de noviembre corresponde al Día de los Difuntos y el martes 3 a la Independencia de Cuenca, después del sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre. ❓ ¿Qué servicios funcionarán el viernes 20 de noviembre? Continuarán los servicios públicos básicos y esenciales.

Contexto: Entre ellos constan agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos, terminales aéreas, terrestres y fluviales, además de servicios bancarios. ❓ ¿Cuál será el último feriado nacional de Ecuador en 2026? Navidad, el viernes 25 de diciembre.

Contexto: Será el último feriado nacional incluido en la información disponible para lo que resta de 2026. ❓ ¿Qué feriado tendrá Quito en diciembre de 2026? Quito tendrá descanso local el lunes 7 de diciembre por la Fundación de la ciudad.

Contexto: Esta fecha aplica exclusivamente en la capital y se suma al calendario nacional de descansos.

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