Así funcionarán los bancos durante el feriado del 10 de agosto en Ecuador

Los bancos privados garantizarán la continuidad de los servicios financieros en Ecuador durante el feriado por el Primer Grito de Independencia, que se extenderá desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de agosto de 2026.

Durante los tres días de descanso obligatorio, los usuarios podrán realizar operaciones mediante cajeros automáticos, corresponsales no bancarios y plataformas digitales, según informó la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).

Canales bancarios disponibles durante el feriado

Los cajeros automáticos permanecerán habilitados para efectuar transacciones como retiros y depósitos de dinero.

También estarán disponibles los corresponsales no bancarios ubicados en tiendas, bazares, farmacias, supermercados y otros pequeños comercios de todos los cantones del país. Estos puntos permiten realizar transferencias, retiros y pagos.

Los clientes podrán utilizar, además, los servicios de banca digital desde celulares, tabletas y computadoras.

Asobanca recomienda consultar los canales oficiales

Asobanca recomendó verificar en los canales oficiales de cada institución financiera la disponibilidad y los horarios de sus servicios de atención durante el feriado.

La organización también sugirió utilizar las plataformas digitales para efectuar las transacciones bancarias durante los tres días de descanso.

Bancos en Ecuador atenderán por estos canales durante el feriado; preguntas frecuentes

❓¿Qué servicios ofrecerán los bancos durante el feriado de agosto? Los bancos privados mantendrán habilitados los cajeros automáticos, corresponsales no bancarios y canales digitales durante el feriado por el Primer Grito de Independencia.

Los usuarios podrán realizar retiros, depósitos, transferencias, pagos y otras operaciones financieras. ❓¿Qué días durará el feriado por el Primer Grito de Independencia? El descanso obligatorio se extenderá desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de agosto de 2026.

Durante esos tres días, los servicios financieros estarán disponibles principalmente mediante canales alternativos y digitales. ❓¿Los cajeros automáticos funcionarán durante el feriado? Sí. Los cajeros automáticos permanecerán habilitados para realizar operaciones como retiros y depósitos de dinero.

La disponibilidad de cada equipo dependerá de la entidad financiera y de las condiciones operativas de cada punto. ❓¿Dónde funcionan los corresponsales no bancarios? Estos puntos están ubicados en tiendas, farmacias, bazares, supermercados y otros pequeños comercios de los cantones del país.

Mediante los corresponsales, los clientes pueden efectuar transferencias, retiros y pagos. ❓¿Cómo consultar los horarios de atención bancaria durante el feriado? Asobanca recomienda revisar los canales oficiales de cada banco para conocer los horarios y servicios disponibles.

También sugiere utilizar aplicaciones móviles, páginas web y otras plataformas digitales para realizar transacciones durante el descanso obligatorio.

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