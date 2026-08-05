Así funcionarán los bancos durante el feriado del 10 de agosto en Ecuador

Los bancos privados garantizarán la continuidad de los servicios financieros en Ecuador durante el feriado por el Primer Grito de Independencia, que se extenderá desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de agosto de 2026.
Durante los tres días de descanso obligatorio, los usuarios podrán realizar operaciones mediante cajeros automáticos, corresponsales no bancarios y plataformas digitales, según informó la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).
Los cajeros automáticos permanecerán habilitados para efectuar transacciones como retiros y depósitos de dinero.
También estarán disponibles los corresponsales no bancarios ubicados en tiendas, bazares, farmacias, supermercados y otros pequeños comercios de todos los cantones del país. Estos puntos permiten realizar transferencias, retiros y pagos.
Los clientes podrán utilizar, además, los servicios de banca digital desde celulares, tabletas y computadoras.
Asobanca recomendó verificar en los canales oficiales de cada institución financiera la disponibilidad y los horarios de sus servicios de atención durante el feriado.
La organización también sugirió utilizar las plataformas digitales para efectuar las transacciones bancarias durante los tres días de descanso.
Los bancos privados mantendrán habilitados los cajeros automáticos, corresponsales no bancarios y canales digitales durante el feriado por el Primer Grito de Independencia.
Los usuarios podrán realizar retiros, depósitos, transferencias, pagos y otras operaciones financieras.
El descanso obligatorio se extenderá desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de agosto de 2026.
Durante esos tres días, los servicios financieros estarán disponibles principalmente mediante canales alternativos y digitales.
Sí. Los cajeros automáticos permanecerán habilitados para realizar operaciones como retiros y depósitos de dinero.
La disponibilidad de cada equipo dependerá de la entidad financiera y de las condiciones operativas de cada punto.
Estos puntos están ubicados en tiendas, farmacias, bazares, supermercados y otros pequeños comercios de los cantones del país.
Mediante los corresponsales, los clientes pueden efectuar transferencias, retiros y pagos.
Asobanca recomienda revisar los canales oficiales de cada banco para conocer los horarios y servicios disponibles.
También sugiere utilizar aplicaciones móviles, páginas web y otras plataformas digitales para realizar transacciones durante el descanso obligatorio.