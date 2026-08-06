Plan operativo de la CTE para el feriado en Ecuador

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) presentó oficialmente el plan operativo de seguridad vial y control del transporte terrestre que se desplegará a escala nacional con motivo del feriado por el Primer Grito de Independencia.

Durante una rueda de prensa encabezada por el director ejecutivo de la CTE, Gonzalo Ortega, y el comandante general del Cuerpo de Vigilancia, Raúl Flores, se detallaron las acciones preventivas previstas para garantizar una movilidad segura en el país durante el feriado.

Despliegue territorial del plan operativo de la CTE en el feriado

El operativo impulsado por la Comisión de Tránsito del Ecuador se ejecutará desde las 12h00 del viernes 7 de agosto hasta las 24h00 del lunes 10 de agosto de 2026.

Las autoridades señalaron que el plan abarca una cobertura en ocho provincias y cuatro Centros Binacionales de Atención en Frontera (Cebaf), vigilando 2128,31 kilómetros de la Red Vial Estatal y tramos identificados como críticos para la circulación vehicular en el territorio nacional.

Logística, agentes y unidades de control desplegadas

Para la ejecución de las tareas preventivas, la Comisión de Tránsito del Ecuador dispondrá de un contingente operativo integrado por 5 103 agentes de tránsito y 450 unidades móviles.

Entre los vehículos asignados para el patrullaje permanente, el control de rutas y la atención inmediata de emergencias se encuentran automóviles, motocicletas, ambulancias y grúas distribuidas estratégicamente en las zonas de mayor flujo.

Controles específicos de velocidad y prevención de alcohol

Las acciones contempladas por la Comisión de Tránsito del Ecuador se centran en mitigar conductas de riesgo en las carreteras, enfatizando la fiscalización del exceso de velocidad y la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, se intensificarán los operativos en puntos críticos de la red vial y se ejecutarán actividades orientadas a la educación vial de conductores y usuarios de las vías.

Trabajo articulado con otras entidades del Estado

Para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier incidencia, la ejecución del plan operativo cuenta con la coordinación interinstitucional junto a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el ECU 911, el Ministerio de Salud Pública, los Cuerpos de Bomberos y las concesionarias viales.

Finalmente, las autoridades de la Comisión de Tránsito del Ecuador hicieron un llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad y acatar las disposiciones de los agentes en las carreteras.

Preguntas frecuentes sobre los operativos de la CTE durante el feriado

❓ ¿Qué institución presentó el plan operativo vial para el feriado en el país?

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

El organismo presentó las estrategias institucionales mediante una rueda de prensa liderada por su director ejecutivo, Gonzalo Ortega, y el comandante del Cuerpo de Vigilancia, Raúl Flores.

❓ ¿En qué fechas se desarrollará el operativo nacional en la Red Vial Estatal?

Desde las 12h00 del viernes 7 de agosto hasta las 24h00 del lunes 10 de agosto de 2026.

El periodo de asueto por el Primer Grito de Independencia contempla un incremento significativo en el volumen vehicular y los desplazamientos hacia distintos destinos del país.

❓ ¿Cuántos agentes participarán en el operativo coordinado por la Comisión de Tránsito del Ecuador?

5.103 agentes de tránsito.

El personal estará apoyado por 450 unidades operativas, incluyendo vehículos, motocicletas, ambulancias y grúas para labores permanentes de patrullaje a escala nacional.

❓ ¿Cuál es el alcance territorial del plan operativo presentado por la entidad de control?

Cobertura en 8 provincias, 4 Centros Binacionales de Atención en Frontera y 2.128,31 kilómetros de la Red Vial Estatal.

La intervención prioriza los tramos considerados críticos para la movilidad y los desplazamientos ciudadanos durante los días festivos.

❓ ¿Qué acciones de fiscalización se ejecutarán en las carreteras durante el feriado?

Controles enfocados en prevenir el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol.

La institución busca mitigar conductas de riesgo y fomentar la educación vial en colaboración con otras entidades como la Policía Nacional y el ECU 911.

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