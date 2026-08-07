Así será el operativo de seguridad por el feriado del 10 de agosto en Ecuador

Más de 57 000 policías participarán en el operativo de seguridad previsto en Ecuador por el feriado del Primer Grito de Independencia. El despliegue comenzará a las 12:00 de este viernes 7 de agosto y concluirá a las 06:00 del martes 11 de agosto de 2026.

Los controles se concentrarán en carreteras, terminales terrestres, aeropuertos, playas, balnearios, centros turísticos y otros espacios que podrían registrar una alta afluencia de personas durante los días de descanso.

Aeronaves, drones y patrulleros formarán parte del operativo en el feriado en Ecuador

La Policía informó que 57 068 agentes de las áreas preventiva, investigativa y de inteligencia estarán asignados al dispositivo nacional.

El contingente contará con cuatro aeronaves, 10 drones, 73 unidades móviles de atención, 17 ambulancias, 7 058 motocicletas y 4 218 patrulleros.

Las acciones incluirán patrullajes, controles preventivos e intervenciones focalizadas en puntos considerados estratégicos. El operativo se desarrollará bajo la denominada Estrategia Operacional 3D, dirigida a debilitar, desorganizar y desarticular estructuras criminales.

DESPLEGAMOS MÁS DE 57 MIL SERVIDORES POLICIALES EN TODO EL PAÍS POR EL FERIADO



La #PolicíaEcuador ejecutará un amplio dispositivo de seguridad para proteger a la ciudadanía durante el feriado, con más de 57 mil servidores policiales desplegados en territorio nacional, apoyados… pic.twitter.com/jImSyVGU0F — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 7, 2026

Controles en carreteras, peajes y terminales

Otros 1.979 policías realizarán controles permanentes en los principales ejes viales, peajes, terminales terrestres y gasolineras.

También habrá patrullajes continuos en provincias priorizadas y operativos en centros comerciales, eventos religiosos y culturales, playas, balnearios y carreteras.

La vigilancia en las vías estará orientada a prevenir actividades ilícitas y accidentes de tránsito, además de facilitar la atención de emergencias durante el feriado.

Herramientas para reportar delitos

La Policía habilitará 9 119 códigos QR para recibir información confidencial relacionada con homicidios, extorsiones, secuestros, trata de personas y tráfico de drogas, armas o migrantes.

La herramienta también permitirá entregar datos sobre personas desaparecidas o ciudadanos incluidos en el programa de los más buscados.

El dispositivo será coordinado con el ECU 911, la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Agencia Nacional de Tránsito, los gobiernos autónomos descentralizados y el Ministerio de Salud Pública.

Recomendaciones para quienes viajarán

Las personas que dejarán sus viviendas durante el feriado podrán solicitar el servicio gratuito de visitas periódicas a domicilio. También estará disponible el traslado de valores para quienes necesiten movilizar dinero en efectivo.

Antes de viajar, se recomienda revisar el estado mecánico del vehículo, respetar las normas de tránsito, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y utilizar los canales oficiales para reportar emergencias o hechos sospechosos.

Operativo de seguridad para el feriado del 10 de Agosto en Ecuador; preguntas frecuentes

¿Cuántos policías participarán en el operativo por el feriado? La Policía Nacional desplegará 57.068 agentes de los subsistemas preventivo, investigativo y de inteligencia.

El operativo comenzará a las 12:00 del viernes 7 de agosto y terminará a las 06:00 del martes 11 de agosto de 2026.

¿Dónde se concentrarán los controles durante el feriado? Los operativos se realizarán en carreteras, peajes, terminales terrestres, aeropuertos, gasolineras, playas, balnearios, centros turísticos y otros sitios con alta afluencia de personas.

También habrá presencia policial en centros comerciales, eventos religiosos y actividades culturales.

¿Qué recursos utilizará la Policía durante el operativo? El dispositivo contará con cuatro aeronaves, 10 drones, 73 unidades móviles de atención, 17 ambulancias, 7 058 motocicletas y 4 218 patrulleros.

Además, 1 979 policías estarán destinados específicamente a controles en los principales ejes viales, peajes, terminales y gasolineras. ¿Cómo se podrán reportar delitos durante el feriado? La Policía habilitará 9 119 códigos QR para recibir información confidencial sobre homicidios, extorsiones, secuestros, trata de personas y tráfico de drogas, armas o migrantes.

La herramienta también permitirá entregar información sobre personas desaparecidas y ciudadanos incluidos entre los más buscados. ¿Qué servicios estarán disponibles para quienes viajen durante el feriado? Las personas que dejen sus viviendas podrán solicitar gratuitamente visitas policiales periódicas a domicilio.

También estará disponible el servicio de traslado de valores para quienes necesiten movilizar dinero en efectivo.







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