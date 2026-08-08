Este es el estado de las vías en Ecuador para el feriado del 10 de agosto

El feriado del 10 de agosto moviliza a cientos de viajeros hacia distintos destinos de Ecuador. Mientras aumenta el tránsito por las carreteras, las autoridades preparan un operativo para atender emergencias y mantener controles durante el periodo de asueto.

El Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT) activó un despliegue que incluye personal técnico, maquinaria y patrullas de camino. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y la Comisión de Tránsito del Ecuador también participan en las acciones de seguridad vial. El ECU911, además, reportó novedades en vías de nueve provincias con corte a las 08:45.

Maquinaria y agentes se distribuyen por la red vial

El MIT mantiene disponibles 109 funcionarios, entre técnicos especializados y operadores de maquinaria. Ellos atenderán cualquier evento provocado por fenómenos naturales o contingencias que afecten a las carreteras.

El Ministerio también colocó 206 unidades de maquinaria caminera en puntos considerados críticos dentro de la red vial estatal. A este despliegue se suman 26 patrullas de camino, que recorrerán las carreteras de manera continua.

La vigilancia también estará a cargo de 5 103 agentes de tránsito. Para las labores de control y patrullaje preventivo, las autoridades disponen de 450 unidades operativas.

Los agentes realizarán controles en carreteras, estaciones de peaje y terminales terrestres. También coordinarán el paso de los vehículos durante el feriado.

En los terminales terrestres, funcionarios de la ANT inspeccionarán los buses de transporte público. Las revisiones buscan comprobar el estado de las unidades. La entidad también mantiene el llamado a prevenir siniestros de tránsito.

Estas son las vías que registran novedades

El reporte del ECU911 identifica diferentes situaciones en carreteras de nueve provincias. Algunas presentan habilitaciones parciales y otras requieren que los conductores circulen con precaución.

Estas son las vías señaladas en el reporte:

Cuenca-Molleturo-Naranjal: el kilómetro 101 tiene habilitación parcial. Solo pueden circular vehículos livianos de hasta 3,5 toneladas. El ECU911 también recomienda precaución en los kilómetros 49, 53, 57, 85 y 91. El Triunfo-La Troncal-Cochancay: esta carretera funciona como ruta alterna para quienes necesiten desplazarse por el sector de Cuenca-Molleturo-Naranjal. Canuto-Calceta-Jipijapa-Límite Provincial con Guayas: este tramo presenta novedades en Manabí. Rocafuerte-Tosagua: la vía registra novedades en la provincia de Manabí. Tosagua-Bahía: este tramo también presenta novedades. San José de Chamanga-Pedernales: el ECU911 reporta novedades en esta carretera de Manabí. El Pangui-Tundayme: esta vía registra novedades en Zamora Chinchipe. Zumbi-Paquisha: el tramo presenta novedades en la provincia de Zamora Chinchipe. Zamora-Yantzaza: esta carretera también registra novedades en esa provincia. Y del Salto-Chamanga: el desbordamiento del río Sucio genera una novedad en este sector de Esmeraldas. El ECU911 recomienda circular con precaución. Quinindé-El Mirador-Esmeraldas: la carretera presenta fallas de talud en el kilómetro 71. La entidad también pide precaución a los conductores.

El estado de las carreteras puede cambiar durante la jornada debido a las condiciones que se presenten en cada sector. El ECU911 mantiene actualizada la información en su portal de consulta de vías, donde los viajeros pueden revisar nuevos reportes conforme avance el feriado.

#ZamoraChinchipe | Ejecutamos trabajos de mantenimiento vial en la vía Zamora–Chuchumbletza E45, en varios puntos críticos del cantón El Pangui.



🤝 Junto al GAD Municipal de El Pangui, realizamos la colocación de asfalto en los sectores del puente Natentza y Santa Rita.



✅… pic.twitter.com/ORP60Nzeri — Ministerio de Infraestructura y Tecnología🇪🇨 (@MIT_Ecuador) August 8, 2026

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