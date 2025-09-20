Este sábado 20 de septiembre de 2025, la movilidad en Ecuador se mantiene con normalidad en la mayoría de vías, pese al paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) desde el jueves 18 de septiembre en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

Ejército controla accesos viales en Ecuador por paro nacional

El Ejército informó a EL COMERCIO que mantiene presencia militar en los accesos a las provincias con operativos permanentes de control.

Los efectivos se concentran en las zonas donde rige el estado de excepción para evitar desabastecimiento en caso de un eventual cierre de vías.

Vías habilitadas y cerradas en Pichincha este 20 de septiembre

Las principales rutas de Pichincha permanecen habilitadas: Quito – Machachi, Quito – Guayllabamba, Alóag – Santo Domingo, Quito – Calacalí, Quito – Cayambe y Guayllabamba – Tabacundo.

También funcionan las conexiones hacia San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito.

En cambio, la vía San Luis – túneles de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está cerrada por pérdida de mesa vial en el sector El Laurel.

Estado de las vías en Napo por socavamiento y deslizamientos

En Napo, los tramos Pifo – Papallacta, Y de Baeza – Papallacta y Y de Baeza – Cosanga – Y de Narupa se encuentran habilitados. Sin embargo, la vía Y de Baeza – El Reventador continúa cerrada por socavamiento.

El resto de vías como Tena – Baeza, Tena – Loreto, Tena – Misahuallí, Tena – Archidona y Tena – Puyo operan sin novedades. También se encuentran habilitadas las rutas Puerto Napo – Ahuano, Ahuano – Chontapunta y Chontapunta – Coca.

Carreteras en Orellana este sábado 20 de septiembre

En Orellana, las carreteras Joya de los Sachas – Lago Agrio, Coca – Joya de los Sachas, Coca – Loreto y Coca – Dayuma están habilitadas.

En la vía Coca – Joya de los Sachas, a la altura del kilómetro 15, existe una variante provisional; se recomienda precaución en el ingreso de San José de Guayusa por la pérdida de mesa en la vía, ocasionada por la erosión del río Coca.

Estado de las vías en Imbabura, Carchi y Esmeraldas

Las carreteras en Imbabura y Carchi permanecen habilitadas para la circulación vehicular.

En Esmeraldas, la vía Y de El Salto – Muisne está parcialmente habilitada debido a trabajos de cambio de alcantarilla que ejecuta el Ministerio de Transporte.

Restricciones viales en Sucumbíos este 20 de septiembre

En Sucumbíos, la vía Interoceánica en el tramo La Bonita – El Playón registra circulación restringida. El tránsito está permitido únicamente de 05:00 a 16:30 para vehículos 4×4, debido a deslizamientos y pérdida de mesa en distintos sectores.

En el tramo Lago Agrio – El Reventador, la carretera se mantiene parcialmente habilitada. Se reporta socavamiento en el kilómetro 48 y pérdida de calzada en el kilómetro 92.