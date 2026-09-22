Daniel Noboa suspende la jornada laboral del 20 de noviembre en Ecuador

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El presidente Daniel Noboa dispuso este 22 de septiembre de 2026 la suspensión de la jornada de trabajo del viernes 20 de noviembre en todo Ecuador. La medida, establecida en el Decreto Ejecutivo 507, se aplicará a los sectores público y privado.

El documento señala que ese día no será recuperable y vincula la decisión con el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, previsto del 12 al 22 de noviembre de 2026.

Suspensión de actividades por el Festival de Artes Vivas de Loja

Según los considerandos del decreto, la suspensión de la jornada busca incentivar los desplazamientos dentro del país y la participación ciudadana en las actividades del festival. El Ejecutivo también plantea como objetivo promover el turismo y las actividades económicas relacionadas con ese sector.

👉 https://t.co/oLgfB8r7IT Conozca lo que dice el Decreto pic.twitter.com/MiorwauGl0 — El Comercio (@elcomerciocom) September 22, 2026

Aunque el encuentro cultural se desarrollará en Loja, la disposición laboral tiene alcance nacional.

El documento recoge como antecedente la resolución de la Asamblea Nacional del 22 de noviembre de 2022, que declaró al 18 de noviembre como el Día Nacional de las Artes Vivas y Escénicas en Ecuador.

También menciona la ley que institucionalizó el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja y el programa nacional ‘Camino a Loja’ como espacios de encuentro y fomento de las expresiones culturales y la identidad del país.

Qué servicios deberán mantenerse el 20 de noviembre

La suspensión de la jornada no interrumpirá la provisión de servicios públicos básicos y esenciales. El artículo 3 dispone que se garantice la atención en agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos, terminales aéreas, terrestres y fluviales, así como en servicios bancarios.

Para cumplir esa disposición, las máximas autoridades de las instituciones, entidades y organismos del sector público deberán contar con el personal mínimo necesario para atender las demandas de la ciudadanía.

Desde cuándo rige el Decreto Ejecutivo 507

Noboa suscribió el decreto en Estados Unidos. Su disposición final establece que entra en vigencia desde la firma, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

La ejecución quedó a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y del Ministerio de Gobierno, en coordinación con las entidades e instituciones correspondientes.

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