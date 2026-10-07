Feriado del 9 de Octubre activa un operativo especial en las vías de Quito

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Quito tendrá cambios en la movilidad durante el feriado por la Independencia de Guayaquil, que se extenderá del viernes 9 al domingo 11 de octubre de 2026. Quienes permanezcan en la capital o circulen por ella deberán considerar modificaciones en el transporte público, controles de tránsito, eventos en distintos sectores y ajustes en el Paseo Dominical.

Horarios del transporte público en Quito durante el feriado

El viernes 9 y sábado 10 de octubre, el Trolebús y la Ecovía funcionarán desde las 06:00 hasta las 21:00. Las rutas alimentadoras extenderán su servicio hasta las 21:30.

Durante esas dos jornadas circularán 123 unidades: 51 buses del Trolebús y 72 de la Ecovía.

El domingo 11, los corredores troncales operarán desde las 06:00 hasta las 20:00 y los alimentadores, hasta las 20:30. Para ese día, el sistema contará con 103 unidades: 40 del Trolebús y 63 de la Ecovía.

El Metro de Quito abrirá de 07:00 a 22:00 el viernes 9; de 07:00 a 23:00 el sábado 10; y de 07:00 a 22:00 el domingo 11.

Circuitos que no operarán entre el 9 y el 11 de octubre

En el Trolebús, el C2 Morán Valverde–El Labrador no funcionará como parte del esquema especial de feriados y fines de semana.

En la Ecovía, el viernes 9 y sábado 10 no operará el circuito E4 Quitumbe–Playón de La Marín.

El domingo 11 tampoco estarán disponibles los circuitos E1 Guamaní–De las Universidades y E2 Quitumbe–Río Coca.

Dónde estarán los controles de tránsito durante el feriado

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará 1 200 agentes durante los tres días. El operativo abarcará entradas y salidas de Quito, terminales terrestres, lugares de alta concurrencia y sectores donde se desarrollarán eventos.

Los controles se reforzarán en el redondel de El Condado; Panamericana Norte y García Moreno; avenida Maldonado y Patricio Barberis; y avenida Simón Bolívar, en el sector de El Troje.

Los agentes revisarán documentos y realizarán controles relacionados con conductores en estado de ebriedad, transporte informal, vehículos mal estacionados y motocicletas. La AMT también desarrollará la campaña “Márcale Cero al Alcohol”.

En las terminales terrestres se verificará la licencia del conductor y la matrícula del vehículo. Además, las unidades de transporte público pasarán por inspecciones físico-visuales antes de salir.

Simón Bolívar, Ruta Viva y otras zonas tendrán vigilancia

Las avenidas Simón Bolívar, Ruta Viva y Mariscal Sucre, además del hipercentro de Quito, tendrán monitoreo permanente. La medida busca prevenir siniestros de tránsito y responder ante eventos relacionados con la época invernal.

La vigilancia también llegará a 68 sitios de alta concurrencia, entre centros comerciales, balnearios y mercados. En estos puntos existirán patrullajes y controles a vehículos mal estacionados.

Qué eventos afectarán la circulación en Quito

El viernes 9, el grupo Frontera se presentará a las 20:30 en el coliseo General Rumiñahui. La AMT no contempla cierres viales para este evento, aunque controlará los vehículos mal estacionados.

El sábado 10, el Desfile por Calacalí 2026 se desarrollará entre las 09:00 y las 16:00. La calle Guayaquil tendrá cierres desde la Cifuentes hasta la Manabí. Las vías se abrirán de acuerdo con el avance del desfile.

Ese mismo día, el desfile Raíces Vivas Mil Tradiciones ocupará la calle Venezuela, desde la calle Matovelle hasta el bulevar de la 24 de Mayo, entre las 10:00 y las 14:00.

El Peregrinaje Ecuménico e Interreligioso Humanitario por la Paz empezará a las 10:30 en la Cruz del Papa. Los participantes utilizarán el carril derecho de la avenida Amazonas, en sentido sur-norte.

Después pasarán por los bulevares de las avenidas Naciones Unidas y Shyris y continuarán por la avenida Eloy Alfaro hasta la Campana de la Paz Mundial.

Paseo Dominical tendrá modificaciones en el norte y sur de Quito

Los trabajos de rehabilitación suspenderán temporalmente el tramo de la avenida Galo Plaza Lasso comprendido entre la calle Ramón Borja y Los Arupos.

En el sur también existirá un cambio de ruta debido a los trabajos que se ejecutan en La Magdalena.

Los horarios especiales, los circuitos fuera de operación, los controles y los eventos obligarán a considerar varios factores antes de desplazarse por Quito durante el feriado. Los usuarios pueden revisar estas modificaciones antes de definir sus recorridos entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre.

Movilidad en Quito durante el feriado del 9 de Octubre; preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo funcionarán el Trolebús y la Ecovía durante el feriado de octubre? El viernes 9 y sábado 10 operarán de 06:00 a 21:00, mientras el domingo 11 funcionarán de 06:00 a 20:00.

Contexto: Los alimentadores operarán hasta las 21:30 durante los dos primeros días y hasta las 20:30 el domingo. ❓ ¿Qué horarios tendrá el Metro de Quito durante el feriado? El Metro operará desde las 07:00 durante los tres días, con diferentes horarios de cierre.

Contexto: El viernes 9 funcionará hasta las 22:00; el sábado 10, hasta las 23:00; y el domingo 11, hasta las 22:00. ❓ ¿Qué circuitos del Trolebús y la Ecovía no funcionarán? El Trolebús suspenderá el C2 Morán Valverde–El Labrador durante el feriado. La Ecovía tendrá cambios según el día.

Contexto: El viernes y sábado no operará el E4 Quitumbe–Playón de La Marín. El domingo tampoco estarán disponibles el E1 Guamaní–De las Universidades y el E2 Quitumbe–Río Coca. ❓ ¿Cuántos agentes controlarán el tránsito durante el feriado en Quito? La AMT desplegará 1 200 agentes durante los tres días.

Contexto: El operativo cubrirá entradas y salidas de Quito, terminales terrestres, lugares de alta concurrencia y sectores con eventos. ❓ ¿Dónde se reforzarán los controles de tránsito? Los controles se concentrarán en cuatro puntos de ingreso, salida y circulación de la ciudad.

Contexto: Estarán en el redondel de El Condado; Panamericana Norte y García Moreno; avenida Maldonado y Patricio Barberis; y avenida Simón Bolívar, sector El Troje. ❓ ¿Qué controlará la AMT durante el feriado? Los agentes revisarán documentos y realizarán controles a conductores en estado de ebriedad, transporte informal, vehículos mal estacionados y motocicletas.

Contexto: En las terminales también verificarán licencias, matrículas y las condiciones físico-visuales de las unidades de transporte público antes de su salida. ❓ ¿Qué vías tendrán vigilancia permanente durante el feriado? Las avenidas Simón Bolívar, Ruta Viva y Mariscal Sucre, además del hipercentro, tendrán monitoreo permanente.

Contexto: También existirán patrullajes en 68 sitios de alta concurrencia, entre centros comerciales, balnearios y mercados. ❓ ¿Qué eventos provocarán cambios en la circulación? Los principales cambios se concentrarán el sábado 10 por desfiles y un peregrinaje.

Contexto: Habrá cierres en la calle Guayaquil por el Desfile por Calacalí y en la calle Venezuela por Raíces Vivas Mil Tradiciones. El Peregrinaje por la Paz utilizará vías como Amazonas, Naciones Unidas, Shyris y Eloy Alfaro. ❓ ¿Qué cambios tendrá el Paseo Dominical? El recorrido tendrá modificaciones tanto en el norte como en el sur de Quito.

Contexto: Se suspenderá temporalmente el tramo de la avenida Galo Plaza Lasso entre Ramón Borja y Los Arupos. En el sur habrá un cambio de ruta por trabajos en La Magdalena.

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