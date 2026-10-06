Así atenderán los bancos durante el feriado del 9 de octubre

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Los bancos privados mantendrán disponibles sus servicios financieros a escala nacional durante el feriado del viernes 9 de octubre por la Independencia de Guayaquil. Los clientes podrán realizar transacciones mediante cajeros automáticos, corresponsales no bancarios y banca digital.

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) recomienda consultar los canales oficiales de cada entidad para conocer la disponibilidad de la atención durante esa jornada.

Qué canales bancarios estarán disponibles durante el feriado

Los cajeros automáticos permitirán realizar operaciones como retiros y depósitos. Estos forman parte de los puntos de servicio que los bancos privados mantendrán habilitados durante el feriado.

Otra alternativa serán los corresponsales no bancarios, disponibles en todos los cantones del país. Estos puntos funcionan en tiendas, bazares, farmacias, supermercados y otros pequeños comercios, donde los usuarios pueden efectuar transferencias, retiros y pagos.

Los clientes también podrán utilizar la banca digital para realizar transacciones desde celulares, tabletas y computadoras.

Asobanca recomienda elegir los canales digitales, que describe como una opción más cómoda, segura y rápida para efectuar operaciones bancarias. Para conocer la disponibilidad de los servicios de una entidad específica, los usuarios deberán revisar la información difundida en sus canales oficiales.

El feriado nacional del 9 de octubre recuerda la Independencia de Guayaquil

El viernes 9 de octubre será feriado nacional con motivo de la Independencia de Guayaquil. La continuidad de los servicios financieros anunciada por los bancos privados comprende todo el país durante esta jornada.

Para quienes necesiten realizar operaciones ese día, las alternativas anunciadas incluyen tanto puntos físicos de servicio como medios electrónicos. La consulta previa a cada banco permitirá conocer la disponibilidad de la atención durante el feriado.

Atención de bancos durante el feriado; preguntas frecuentes

❓¿Qué servicios bancarios estarán disponibles durante el feriado del 9 de octubre? Los bancos privados mantendrán habilitados distintos canales financieros a escala nacional durante el feriado.

Los clientes podrán realizar operaciones mediante cajeros automáticos, corresponsales no bancarios y banca digital. ❓¿Los cajeros automáticos funcionarán el viernes 9 de octubre? Sí. Los cajeros automáticos estarán disponibles para operaciones como retiros y depósitos.

Estos forman parte de los servicios que los bancos privados mantendrán habilitados durante la jornada de feriado. ❓¿Dónde funcionarán los corresponsales no bancarios? Los corresponsales no bancarios estarán disponibles en todos los cantones del país.

Estos puntos funcionan en tiendas, farmacias, bazares, supermercados y otros comercios donde se pueden realizar transferencias, retiros y pagos. ❓¿Se podrá usar la banca digital durante el feriado? Sí. Los clientes podrán realizar transacciones desde celulares, tabletas y computadoras mediante las plataformas digitales de sus bancos.

Asobanca recomienda utilizar estos canales y revisar la información oficial de cada entidad para conocer su disponibilidad específica. ❓¿Habrá atención bancaria normal en agencias durante el feriado? La información proporcionada no detalla un esquema general de atención presencial en agencias.

Asobanca recomienda consultar los canales oficiales de cada banco para conocer qué servicios y puntos de atención estarán disponibles el viernes 9 de octubre.

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