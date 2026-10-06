Así será el clima en Ecuador durante el feriado del 9, 10 y 11 de octubre

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) compartió las previsiones climáticas para Ecuador durante el feriado del 9 de octubre y su fin de semana siguiente, 10 y 11 de octubre.

Ecuador tendrá un feriado con lluvias, tormentas y ráfagas de viento en varias zonas del país. Los eventos de precipitación de mayor magnitud se concentrarán principalmente en la región Litoral, aunque también alcanzarán sectores del callejón Interandino y de la Amazonía. Javier Macas, analista en Pronóstico Meteorológico del Inamhi, explicó que estas condiciones comenzarán a intensificarse desde el 8 de octubre y podrían extenderse hasta el 11 y 12 de octubre.

Durante el feriado, entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre, varias provincias registrarán precipitaciones en diferentes momentos del día. En el Litoral, los episodios más fuertes estarán acompañados por tormentas y ráfagas de viento, especialmente durante las tardes y noches. Macas señaló que algunas zonas podrían registrar acumulados cercanos a los 100 milímetros en 24 horas. El Inamhi prevé emitir una nueva advertencia por lluvias intensas, tormentas y ráfagas de viento.

La Costa tendrá lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Esmeraldas, Santo Domingo, el noroccidente de Pichincha, Manabí, Guayas y Los Ríos aparecen entre las zonas con mayor probabilidad de registrar precipitaciones importantes. Estos eventos también podrían llegar de manera eventual a la zona alta de El Oro.

Las lluvias más significativas en la Costa tendrán como característica la presencia de tormentas y ráfagas de viento. Los episodios comenzarán principalmente durante la tarde y podrían prolongarse hasta la noche.

En Manabí, el norte de Guayas y Santo Domingo, las mañanas del sábado 10 de octubre podrían presentarse mayormente nubladas. Durante el transcurso del día, la nubosidad disminuirá. Sin embargo, las lluvias volverán a intensificarse durante la tarde y la noche.

El domingo 11 tendrá condiciones un poco más soleadas que el sábado en la región Litoral. Aun así, las precipitaciones de la tarde y la noche continuarán y serán los eventos más persistentes.

Quito y otras regiones tendrán más nubosidad durante el feriado

En el callejón Interandino, Pichincha, Imbabura, Azuay, Loja y Bolívar registrarán los eventos de precipitación más significativos entre el 9 y el 12 de octubre. Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Carchi tendrán principalmente lluvias ligeras durante las tardes. Estos eventos serán aislados o se concentrarán en localidades cercanas a la estribación de la cordillera.

Las mañanas en el callejón Interandino tendrán radiación entre alta y muy alta. Las temperaturas más altas oscilarán entre 22 y 24 grados. Durante la madrugada podrían presentarse lluvias principalmente en Pichincha y Loja.

En Quito, el viernes 9 tendrá mayor radiación y temperaturas más altas durante el día. Las lluvias aparecerán desde la tarde. Los eventos que comiencen el viernes en la tarde y noche podrían continuar en algunas localidades del norte del país hasta la madrugada o las primeras horas del sábado.

Por esa razón, el sábado 10 será un día bastante nublado y relativamente frío en Quito. Esta condición también alcanzará a Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Napo. Las provincias del norte de la Amazonía y del callejón Interandino tendrán más nubosidad durante el sábado y domingo que durante el viernes.

En la Amazonía, Napo, Orellana, Sucumbíos y algunas zonas de Morona Santiago y Pastaza tendrán lluvias entre ligeras y moderadas. La mayor intensidad se espera en la región Litoral. Estos eventos amazónicos podrían comenzar entre el 9 y el 10 de octubre, principalmente en el norte.

Durante las mañanas podría aparecer cielo parcialmente nublado, aunque el sábado 10 y el domingo 11 aumentaría la nubosidad en esa zona. Macas explicó que el viernes tendrá mayor radiación y temperatura durante el día, mientras que las lluvias aparecerán principalmente desde la tarde.

Los eventos que empiecen el viernes en la tarde y noche podrían persistir hasta las primeras horas de la madrugada o de la mañana del sábado en determinadas localidades del norte del país. Esto hará que el sábado tenga condiciones más nubladas y frías, especialmente en Quito y en provincias como Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Napo.

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