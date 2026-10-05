El clima cambia en Ecuador; Inamhi prevé lluvias y temperaturas muy altas

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó sobre las condiciones meteorológicas que se registran en Ecuador después de las primeras lluvias en varias zonas del país. El pronóstico muestra diferencias marcadas entre las regiones durante este lunes 5 de octubre de 2026.

En la Amazonía y la Sierra predominarán la radiación y las altas temperaturas, mientras que el Litoral tendrá un incremento de las lluvias. En esta última región, los eventos de precipitación se concentrarán principalmente durante la noche y la madrugada. En la Sierra también se esperan precipitaciones puntuales, especialmente en Pichincha y Loja, acompañadas de tormentas eléctricas, sobre todo durante este lunes.

El clima tendrá contrastes entre las regiones

El Inamhi prevé un comportamiento diferente para cada región del país. En la Amazonía habrá mucha radiación y un aumento de la temperatura. La Sierra también registrará mucha radiación y temperaturas muy altas, aunque tendrá eventos puntuales de precipitación.

Pichincha y Loja concentran la posibilidad de estas lluvias en la región Interandina. El pronóstico también contempla tormentas eléctricas, especialmente durante este lunes.

En el Litoral, en cambio, aumentará la presencia de lluvias. Los eventos se producirán principalmente durante las horas de la noche y la madrugada.

El Inamhi señaló además que no espera una lluvia de la misma intensidad que la registrada el domingo en Quito. Ese día, la capital recibió una cantidad de lluvia equivalente a alrededor del 50% de lo que se estimaba para todo octubre.

Quito tendrá lluvias durante la tarde

En su reporte de las 14:30 de este lunes, el Inamhi informó que el desarrollo de nubosidad convectiva generará lluvias con tormentas dispersas durante las próximas horas.

Estas condiciones podrían presentarse tanto en la cordillera occidental como en la cordillera oriental. También se esperan precipitaciones en el norte y sur de la región Interandina.

Para Quito, el pronóstico contempla un cielo poco nuboso que variará a nublado. El Inamhi estima lluvias y chubascos durante la tarde, además de la posibilidad de una tormenta aislada.

La mayor intensidad de estos eventos podría presentarse en el noroccidente de Pichincha. Al mismo tiempo, Quito tendrá períodos de muy alta radiación y temperaturas elevadas.

Así, el panorama meteorológico para este lunes combina dos condiciones en la capital: por un lado, la posibilidad de lluvias y tormentas durante la tarde; por otro, períodos de alta radiación y temperaturas muy altas. El Inamhi también mantiene la diferencia entre el comportamiento previsto para Quito y el resto de regiones del país, con lluvias más frecuentes durante la noche y madrugada en el Litoral y temperaturas elevadas junto con radiación en la Amazonía y la Sierra.

🛰️#MonitoreoSatelitalEc| Lunes 05/10 (14h30): Desarrollo de nubosidad convectiva generará en las próximas horas lluvias con tormentas dispersas en la cordillera occidental y oriental, así como norte y sur de la región Interandina 🌦️🌧️⛈️ https://t.co/SNKnbSr9NQ — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 5, 2026

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