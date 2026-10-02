Familias de nueve provincias afectadas por las lluvias reciben ayuda

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El temporal invernal provocó anegaciones, deslizamientos de tierra y vendavales en distintos sectores del país entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2026. Ante este escenario adverso, un contingente de 2 670 insumos humanitarios fue canalizado hacia las familias afectadas por las lluvias en nueve provincias de la Costa, Sierra y Amazonía, con el propósito de mitigar necesidades inmediatas de alimentación, descanso, higiene y almacenamiento de agua segura.

Distribución prioritaria para familias afectadas por las lluvias

Los operativos de asistencia se concentraron en cantones y poblados de Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Pastaza y Santo Domingo de los Tsáchilas, en respuesta a los daños provocados por las precipitaciones.

De acuerdo con el balance consolidado en territorio, la provincia de Esmeraldas canalizó la mayor cantidad de suministros con un total de 1 162 bienes, seguida por Guayas con 1 041 implementos y Manabí con 360 unidades destinadas a los hogares damnificados.

Raciones alimenticias y paquetes de subsistencia

El componente nutricional integró 1 035 paquetes de provisiones clasificados en dos modalidades de atención. Un primer grupo de 268 kits de alimentos para 15 días, estructurados para núcleos de cuatro personas, se dirigió principalmente a Guayas (150), Manabí (78) y Esmeraldas (27).

De forma complementaria, se distribuyeron 767 raciones de contingencia para tres días, de las cuales 539 se entregaron en Esmeraldas, 195 en Guayas, 12 en Manabí, 11 en Santo Domingo de los Tsáchilas y 10 en Carchi, garantizando la alimentación de las familias afectadas por las lluvias durante los momentos más críticos del anegamiento.

Kits de limpieza, aseo personal y reserva de agua

Para las tareas de desinfección y adecuación de las viviendas luego del ingreso de agua y lodo, se entregaron 1 175 kits de limpieza, de los que 686 correspondieron a Guayas, 373 a Esmeraldas, 89 a Manabí, 11 a Santo Domingo de los Tsáchilas, seis a Azuay, cinco a Carchi, tres a Chimborazo, uno a Cañar y uno a Pastaza.

De manera paralela, se otorgaron 276 paquetes de aseo personal y 17 tanques de 250 litros para el almacenamiento de agua de consumo, insumos que se destinaron en su totalidad a sectores vulnerables de la provincia de Esmeraldas.

Implementos de dormitorio y menaje de hogar

El balance de apoyo para las familias afectadas por las lluvias incorporó además elementos esenciales para el descanso. En total se asignaron 143 kits de dormir, concentrados en Manabí (83) y Esmeraldas (40), junto con una cama en Carchi, seis almohadas y tres frazadas en Manabí, cinco mosquiteras en Chimborazo y nueve juegos de vajilla repartidos entre Carchi, Chimborazo, Azuay y Cañar.

Equipos técnicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos continúan con las inspecciones de campo para monitorear el estado de las zonas impactadas y definir nuevos despachos de ayuda.

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