Ecuador registra 176 eventos por lluvias bajo alerta roja

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Según el monitoreo de la Secretaría Nacional de Riesgos con corte de este jueves 1 de octubre a las 07:00, Ecuador no presenta ríos desbordados. Sin embargo, el país registra 176 eventos relacionados con las lluvias desde la declaratoria de alerta roja.

Esta información está basada en el corte de las 23:00 del 30 de septiembre de 2026, según información de la Secretaría.

Del total reportado, 83 eventos permanecían abiertos y 93 constaban como cerrados. La SNGR indicó que mantiene el monitoreo y coordina la respuesta ante la situación.

Esmeraldas concentra la mayor cantidad de eventos abiertos

El reporte de la SNGR, con corte a las 22:00 del 30 de septiembre, muestra que los 83 eventos adversos abiertos se distribuían en 13 provincias.

Esmeraldas registraba la mayor cantidad, con 27 eventos abiertos. Le seguían Manabí, con 13; Guayas y Los Ríos, con 10 cada una; y El Oro, con cinco.

Azuay y Pichincha contabilizaban cuatro eventos abiertos cada una. Carchi, Chimborazo, Morona Santiago y Santo Domingo de los Tsáchilas registraban dos por provincia, mientras que Bolívar y Cotopaxi tenían uno cada una.

Inundaciones y deslizamientos constan entre los impactos

La SNGR también identificó varios eventos considerados de mayor impacto. En Azuay constaban tres deslizamientos: dos en la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, en los kilómetros 71+500 y 92, y otro en Guanache-Bella Rica, en Camilo Ponce Enríquez.

En Molleturo también se reportó un evento de erosión hídrica en el río Jagua-Luz y Guía.

En Esmeraldas, el reporte identificó inundaciones en los sectores Camarones, San Francisco de Onzole, San José de Cayapas, Santo Domingo de Onzole y Telembí, todos ubicados en el cantón Eloy Alfaro.

En El Oro se reportó un aluvión en la vía San Juan de Cerro Azul-Paccha, en el cantón Atahualpa.

Lluvias en Ecuador para este 1 de octubre

Para este primer día del mes el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias con tormentas en Santo Domingo, Quito y Tena.

Según el instituto, las precipitaciones caerán con mayor fuerza en Quito durante la noche, pero antes aparecerán tormentas por la tarde.

También se espera lluvias en Cuenca, Latacunga y Nueva Loja.

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