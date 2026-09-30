Ocho ríos se desbordan en Esmeraldas y Guayas por las fuertes lluvias

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Las fuertes lluvias causaron el desbordamiento de varios ríos en Esmeraldas y Guayas durante la madrugada y primeras horas del miércoles 30 de septiembre de 2026. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó ocho cuerpos hídricos desbordados en distintos sectores de Esmeraldas y uno en Guayas, según el monitoreo nacional realizado hasta las 07:00.

En Quinindé, Esmeraldas, las inundaciones afectaron a unas 60 familias en las zonas de Cube y Viche. El ingreso a Cube permanece restringido por la acumulación de agua y el incremento del caudal de los ríos. Mientras persisten las afectaciones, los moradores de la zona buscan ponerse a buen recaudo.

Siete ríos se desbordaron en Esmeraldas

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene un monitoreo permanente de los cuerpos hídricos a escala nacional. En su reporte de las 07:00 del miércoles 30 de septiembre, identificó siete ríos desbordados en diferentes sectores de Esmeraldas.

En el cantón Quinindé, el reporte registra el desbordamiento del río El Calvario, en Malimpia. También consta el río Viche, en la parroquia Viche, y el río Cube, en la parroquia Cube. En Rosa Zárate, cabecera cantonal de Quinindé, se reportó además el desbordamiento del río Herrera.

El listado incluye otros dos cuerpos hídricos en el cantón Muisne. En la parroquia San Gregorio, sector San Salvador, la Secretaría de Gestión de Riesgos registró los desbordamientos de los ríos Canuto y Sucio.

En Esmeraldas, específicamente en la zona de Isla Luis Vargas Torres, también se reportó el desbordamiento del río Esmeraldas.

Las lluvias generaron inundaciones en Cube y Viche, sectores de Quinindé donde unas 60 familias resultaron afectadas. La acumulación de agua llevó a restringir el ingreso a Cube. A esta situación se suma el incremento del caudal de los ríos.

Guayas registra otro desbordamiento

El monitoreo nacional también identificó un cuerpo hídrico desbordado en Guayas. Se trata del río El Chorrón, ubicado en el cantón Naranjito.

Con este reporte, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos contabilizó ocho cuerpos hídricos desbordados en las provincias de Esmeraldas y Guayas hasta las 07:00 del miércoles 30 de septiembre.

En Esmeraldas, los reportes se concentran principalmente en el cantón Quinindé, donde las inundaciones afectan a las zonas de Cube y Viche. El acceso a Cube continúa restringido debido a la presencia de agua acumulada y al aumento del caudal de los ríos.

Los moradores de las zonas afectadas buscan ponerse a buen recaudo mientras continúan las condiciones que provocaron las inundaciones. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene el monitoreo de los cuerpos hídricos a escala nacional.

El reporte corresponde al corte de las 07:00 del 30 de septiembre de 2026 y recoge los desbordamientos identificados hasta ese momento en Esmeraldas y Guayas.

#DESBORDAMIENTOCUERPOSHÍDRICOS | Monitoreo nacional 30 de septiembre 2026, con corte a las 07h00.



La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene monitoreo permanente. pic.twitter.com/F8I5iCPGQt — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) September 30, 2026

Te recomendamos