Lluvias en Ecuador dejan ríos desbordados y nuevas alertas este 29 de septiembre de 2026

Las lluvias afectan varias zonas de Ecuador y mantienen dos ríos desbordados en la provincia de Guayas.

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Las lluvias continúan este martes 29 de septiembre de 2026 en varias zonas de Ecuador, después de una tarde de fuertes aguaceros y tormentas en Quito el lunes 28. Los reportes de este martes muestran emergencias en Guayas y lluvias de diferente intensidad en ocho provincias, mientras el Inamhi anticipa más lluvias en distintas regiones del país.

Guayas registra dos ríos desbordados este 29 de septiembre

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó, con corte a las 07:00, dos ríos desbordados a escala nacional. Ambos casos se encuentran en Guayas.

El río Amarillo está desbordado en Alfredo Baquerizo Moreno (Juján). El segundo caso corresponde al río El Chorrón, en Naranjito.

La Secretaría mantiene seguimiento permanente en territorio.

Lluvia fuerte llega a Quinindé y otras ocho provincias registran aguaceros

Un nuevo monitoreo de Gestión de Riesgos, con corte a las 10:00, ubicó a Quinindé, en Esmeraldas, como el único sector con lluvia fuerte.

Las lluvias débiles alcanzaban a Eloy Alfaro, San Lorenzo y Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas; y a Empalme y Milagro, en Guayas.

En Pichincha, el reporte incluía a San Miguel de los Bancos, Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado. En Los Ríos constaban Babahoyo, Quevedo, Baba, Urdaneta, Buena Fe y Valencia.

La lista también contemplaba a Pindal, en Loja; Machala, El Guabo y Pasaje, en El Oro; Flavio Alfaro, Manta, Montecristi y Pichincha, en Manabí; y Santo Domingo, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Inamhi anticipa lluvias y tormentas en varias ciudades de Ecuador

El pronóstico para este martes señala lluvias en Esmeraldas, Santo Domingo, Quevedo y Santa Rosa durante la madrugada, mañana y tarde. Guayaquil tiene previsión de lluvias durante la madrugada, mañana y noche.

Santo Domingo y Quevedo también esperan tormentas durante la tarde.

En la Sierra, Quito, Latacunga, Guaranda y Loja tienen previsión de lluvias durante la tarde. Para Cuenca, el reporte contempla aguaceros durante la tarde y la noche.

Macas, Gualaquiza y Zamora también esperan lluvias aisladas durante la tarde. En Galápagos, San Cristóbal tiene previsión de lluvias durante la madrugada, tarde y noche.

El Inamhi advierte que las condiciones pueden cambiar durante la jornada y recomienda revisar sus actualizaciones.

Quito registró fuertes lluvias antes del nuevo pronóstico

La capital soportó fuertes lluvias durante la tarde del lunes 28 de septiembre. El aguacero comenzó con especial intensidad después de las 15:00 en Santa Clara, en el norte.

Con el paso de los minutos, la lluvia también llegó a Guajaló y Quitumbe, en el sur. El agua sobre las calles redujo la visibilidad y volvió más lento el tránsito en varias vías.

Ese día, el Inamhi emitió la Advertencia Meteorológica 75 y alertó sobre lluvias de diferente intensidad en Pichincha, junto con tormentas eléctricas y fuertes vientos. La previsión indicaba que esas condiciones continuarían durante las siguientes horas.

Emergencias por lluvias en Ecuador; preguntas frecuentes

¿Qué ríos permanecen desbordados en Ecuador?

El río Amarillo y el río El Chorrón constan como desbordados.
Contexto: Ambos casos se encuentran en Guayas. El río Amarillo está en Alfredo Baquerizo Moreno (Juján) y El Chorrón, en Naranjito.

¿Dónde se registra lluvia fuerte este martes?

Quinindé, en Esmeraldas, figura como el único sector con lluvia fuerte.
Contexto: El monitoreo de Gestión de Riesgos tiene corte a las 10:00.

¿Qué sectores registran lluvias débiles?

El reporte incluye sectores de Esmeraldas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Loja, El Oro, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Contexto: En Pichincha constan San Miguel de los Bancos, Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado.

¿En qué ciudades se esperan lluvias durante este martes?

El pronóstico incluye ciudades de la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos.
Contexto: Entre ellas constan Esmeraldas, Santo Domingo, Quevedo, Santa Rosa, Guayaquil, Quito, Latacunga, Guaranda, Loja, Cuenca, Macas, Gualaquiza, Zamora y San Cristóbal.

¿Dónde se esperan tormentas durante la tarde?

Santo Domingo y Quevedo tienen previsión de tormentas durante la tarde.
Contexto: Ambas ciudades también registran previsión de lluvias durante la madrugada, mañana y tarde.

¿Lloverá en Quito este martes?

Sí. El pronóstico contempla lluvias durante la tarde.
Contexto: La capital registró fuertes precipitaciones el lunes 28 de septiembre, con afectaciones en sectores del norte y sur.

¿Qué sectores de Quito tuvieron fuertes lluvias el lunes 28 de septiembre?

Santa Clara registró un aguacero intenso y posteriormente las precipitaciones alcanzaron Guajaló y Quitumbe.
Contexto: El agua sobre las calles redujo la visibilidad y volvió más lento el tránsito en varias vías.

¿Qué advirtió el Inamhi sobre las lluvias en Pichincha?

El Inamhi alertó sobre lluvias de diferente intensidad, tormentas eléctricas y fuertes vientos.
Contexto: La advertencia correspondió a la Advertencia Meteorológica 75 emitida durante la jornada del lunes 28 de septiembre.

¿Pueden cambiar las condiciones del tiempo durante este martes?

Sí. El Inamhi señala que las condiciones pueden cambiar durante la jornada.
Contexto: El organismo recomienda revisar sus actualizaciones para conocer los cambios en el pronóstico.