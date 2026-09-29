Lluvias en Ecuador dejan ríos desbordados y nuevas alertas este 29 de septiembre de 2026

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Las lluvias continúan este martes 29 de septiembre de 2026 en varias zonas de Ecuador, después de una tarde de fuertes aguaceros y tormentas en Quito el lunes 28. Los reportes de este martes muestran emergencias en Guayas y lluvias de diferente intensidad en ocho provincias, mientras el Inamhi anticipa más lluvias en distintas regiones del país.

Guayas registra dos ríos desbordados este 29 de septiembre

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó, con corte a las 07:00, dos ríos desbordados a escala nacional. Ambos casos se encuentran en Guayas.

El río Amarillo está desbordado en Alfredo Baquerizo Moreno (Juján). El segundo caso corresponde al río El Chorrón, en Naranjito.

La Secretaría mantiene seguimiento permanente en territorio.

Lluvia fuerte llega a Quinindé y otras ocho provincias registran aguaceros

Un nuevo monitoreo de Gestión de Riesgos, con corte a las 10:00, ubicó a Quinindé, en Esmeraldas, como el único sector con lluvia fuerte.

Las lluvias débiles alcanzaban a Eloy Alfaro, San Lorenzo y Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas; y a Empalme y Milagro, en Guayas.

En Pichincha, el reporte incluía a San Miguel de los Bancos, Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado. En Los Ríos constaban Babahoyo, Quevedo, Baba, Urdaneta, Buena Fe y Valencia.

La lista también contemplaba a Pindal, en Loja; Machala, El Guabo y Pasaje, en El Oro; Flavio Alfaro, Manta, Montecristi y Pichincha, en Manabí; y Santo Domingo, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Inamhi anticipa lluvias y tormentas en varias ciudades de Ecuador

El pronóstico para este martes señala lluvias en Esmeraldas, Santo Domingo, Quevedo y Santa Rosa durante la madrugada, mañana y tarde. Guayaquil tiene previsión de lluvias durante la madrugada, mañana y noche.

Santo Domingo y Quevedo también esperan tormentas durante la tarde.

En la Sierra, Quito, Latacunga, Guaranda y Loja tienen previsión de lluvias durante la tarde. Para Cuenca, el reporte contempla aguaceros durante la tarde y la noche.

Macas, Gualaquiza y Zamora también esperan lluvias aisladas durante la tarde. En Galápagos, San Cristóbal tiene previsión de lluvias durante la madrugada, tarde y noche.

El Inamhi advierte que las condiciones pueden cambiar durante la jornada y recomienda revisar sus actualizaciones.

Quito registró fuertes lluvias antes del nuevo pronóstico

La capital soportó fuertes lluvias durante la tarde del lunes 28 de septiembre. El aguacero comenzó con especial intensidad después de las 15:00 en Santa Clara, en el norte.

Con el paso de los minutos, la lluvia también llegó a Guajaló y Quitumbe, en el sur. El agua sobre las calles redujo la visibilidad y volvió más lento el tránsito en varias vías.

Ese día, el Inamhi emitió la Advertencia Meteorológica 75 y alertó sobre lluvias de diferente intensidad en Pichincha, junto con tormentas eléctricas y fuertes vientos. La previsión indicaba que esas condiciones continuarían durante las siguientes horas.

Emergencias por lluvias en Ecuador; preguntas frecuentes