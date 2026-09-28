Esmeraldas concentra más afectaciones por las lluvias en Ecuador este 28 de septiembre de 2026

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Las lluvias mantienen afectaciones en distintas zonas de Ecuador desde finales de agosto de 2026. Inundaciones, deslizamientos y vendavales aparecen entre los problemas registrados, mientras el nivel de varios ríos también cambió durante los últimos días. El balance nacional permite conocer qué provincias concentran más casos y cuáles son los sectores con mayor impacto.

Esmeraldas encabeza el reporte de afectaciones abiertas por lluvias

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos registra 70 casos abiertos a escala nacional, según el reporte que comprende desde el 29 de agosto hasta las 10:00 del 28 de septiembre de 2026.

Esmeraldas encabeza el gráfico con 16 casos abiertos. Le siguen Manabí, con 12; Los Ríos, con 11; y Guayas, con nueve.

Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas registran tres cada una. Chimborazo, El Oro, Morona Santiago y Pichincha aparecen con dos casos por provincia.

Las cifras visibles de esas 10 provincias suman 62. El gráfico no detalla dónde se ubican los ocho casos restantes hasta completar los 70 del reporte nacional.

Cuatro sectores de Esmeraldas figuran entre los de mayor impacto

Otro gráfico de Gestión de Riesgos identifica 10 lugares con mayor impacto por las lluvias. Cuatro están en Esmeraldas y todos registran inundaciones.

San Francisco de Onzole y Santo Domingo de Onzole corresponden al cantón Eloy Alfaro. San Gregorio se encuentra en Muisne y La Unión, en Quinindé.

El resto del listado nacional incluye inundaciones en Pimocha, Los Ríos; Manglaralto, Santa Elena; y Puerto López, Manabí.

También constan deslizamientos en Molleturo, Azuay, y Alamor, Loja, además de un vendaval en Ricaurte, Los Ríos.

Tres ríos de Esmeraldas constaban como desbordados el domingo

La situación de Esmeraldas también estuvo marcada por la crecida de los ríos. Hasta las 23:00 del domingo 27 de septiembre, Gestión de Riesgos reportó el desbordamiento de los ríos Pambil, Cayapas y Onzole, en el cantón Eloy Alfaro.

El Onzole ya registró problemas durante la noche del jueves 24. Las fuertes lluvias elevaron su caudal hasta que el agua salió del cauce e ingresó a comunidades ubicadas en sus orillas, entre ellas Capulí de Onzole.

Videos difundidos en redes sociales mostraron calles inundadas y moradores que utilizaron embarcaciones para movilizarse. En algunos puntos, el agua llegó hasta las puertas de las viviendas.

Ese mismo reporte del domingo señaló una tendencia al aumento de los niveles de los ríos Esmeraldas, Blanco, Quinindé y Viche.

El reporte del lunes cambia la lista de ríos desbordados

Un nuevo monitoreo nacional, con corte a las 11:00 del lunes 28 de septiembre, registra cuatro ríos desbordados en Ecuador.

Ninguno corresponde a Esmeraldas. En Guayas constan el río Amarillo, en Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), y El Chorrón, en Naranjito.

En Manabí aparecen los ríos Buena Vista y Ayampe, ambos en Puerto López. Las lluvias del sábado 26 se prolongaron durante aproximadamente cuatro horas en ese cantón y provocaron inundaciones.

En Los Manglares, autoridades identificaron 50 familias damnificadas y recopilaron información sobre sus necesidades para gestionar asistencia humanitaria. También verificaron afectaciones en la comuna Ayampe.

Esmeraldas seguirá entre las zonas con lluvias esta semana

El pronóstico del Inamhi para el período comprendido entre el lunes 28 de septiembre y el viernes 2 de octubre anticipa la continuidad de las precipitaciones en varias provincias.

En el Litoral se esperan lluvias moderadas y, en determinados momentos, fuertes. Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos figuran entre las zonas donde persistirán estas condiciones. El pronóstico también incluye el interior de Manabí y el norte de Guayas.

El martes 29 de septiembre y el jueves 1 de octubre serán los días con lluvias de mayor intensidad previstas para esta región.

En la Sierra, las precipitaciones se concentrarán principalmente durante las tardes, con mayor intensidad en Pichincha, Imbabura, Carchi y Loja. La Amazonía tendrá lluvias de distinta intensidad, mientras Galápagos registrará lloviznas aisladas.

Afectaciones por las lluvias en Esmeraldas; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos casos por lluvias permanecen abiertos en Ecuador? La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos registra 70 casos abiertos a escala nacional.

Contexto: El reporte comprende los eventos registrados desde el 29 de agosto hasta las 10:00 del 28 de septiembre de 2026. ❓ ¿Qué provincias concentran más afectaciones abiertas por las lluvias? Esmeraldas encabeza el reporte con 16 casos, seguida por Manabí con 12, Los Ríos con 11 y Guayas con nueve.

Contexto: Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas registran tres cada una. Chimborazo, El Oro, Morona Santiago y Pichincha tienen dos por provincia. ❓ ¿Cuáles son los sectores con mayor impacto por las lluvias en Ecuador? Gestión de Riesgos identifica 10 lugares entre los de mayor impacto, cuatro de ellos en Esmeraldas.

Contexto: San Francisco de Onzole, Santo Domingo de Onzole, San Gregorio y La Unión registran inundaciones. El listado también incluye sectores de Los Ríos, Santa Elena, Manabí, Azuay y Loja. ❓ ¿Qué ríos estaban desbordados en Esmeraldas el domingo 27 de septiembre? Los ríos Pambil, Cayapas y Onzole constaban como desbordados hasta las 23:00 del domingo.

Contexto: El reporte también señalaba una tendencia al aumento de los niveles de los ríos Esmeraldas, Blanco, Quinindé y Viche. ❓ ¿Qué ocurrió con el río Onzole durante las lluvias? El río salió de su cauce e ingresó a comunidades ubicadas en sus orillas durante la noche del 24 de septiembre.

Contexto: Capulí de Onzole estuvo entre los sectores afectados. Videos difundidos en redes sociales mostraron calles inundadas y moradores que utilizaron embarcaciones para movilizarse. ❓ ¿Qué ríos constan como desbordados en el reporte del lunes 28 de septiembre? El monitoreo registra los ríos Amarillo y El Chorrón, en Guayas, y Buena Vista y Ayampe, en Manabí.

Contexto: El reporte, con corte a las 11:00, ya no incluye ríos de Esmeraldas entre los desbordados. ❓ ¿Qué afectaciones dejaron las lluvias en Puerto López? Las precipitaciones provocaron inundaciones y afectaciones en sectores del cantón.

Contexto: En Los Manglares, las autoridades identificaron 50 familias damnificadas. También verificaron afectaciones en la comuna Ayampe. ❓ ¿Dónde se esperan las lluvias más intensas durante esta semana? En el Litoral persistirán lluvias moderadas y, en determinados momentos, fuertes.

Contexto: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, el interior de Manabí y el norte de Guayas aparecen en el pronóstico. El martes 29 de septiembre y el jueves 1 de octubre tendrán las lluvias de mayor intensidad previstas para esta región. ❓ ¿Cómo estarán las lluvias en la Sierra y Amazonía? En la Sierra se concentrarán principalmente durante las tardes y la Amazonía tendrá precipitaciones de distinta intensidad.

Contexto: Pichincha, Imbabura, Carchi y Loja tendrán mayor intensidad en la Sierra, mientras Galápagos registrará lloviznas aisladas.

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