Inundaciones en Esmeraldas tras el desbordamiento del río Onzole

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El río Onzole aumentó su caudal durante la noche del jueves 24 de septiembre de 2026 y se desbordó en el cantón Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas. Las intensas lluvias registradas en la zona causaron que el agua saliera del cauce e ingresara a comunidades ubicadas en las orillas del afluente, entre ellas Capulí de Onzole.

Videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud de la inundación en el sector. El agua cubrió varias calles y, en algunos puntos, llegó hasta las puertas de las viviendas. Las grabaciones también muestran a moradores que utilizaron embarcaciones para movilizarse por las zonas inundadas mientras intentaban proteger sus pertenencias ante el rápido incremento del caudal.

El agua ingresó a comunidades cercanas al río

La crecida del Onzole avanzó con rapidez debido a la intensidad de las lluvias. Los habitantes de las zonas afectadas tuvieron dificultades para poner a salvo sus bienes mientras el agua cubría las calles y se acercaba a las viviendas.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a moradores desplazándose en embarcaciones por sectores que normalmente utilizan para movilizarse a pie. Algunas personas intentaron sacar sus pertenencias de las zonas que empezaban a inundarse para evitar que el agua las afectara.

Capulí de Onzole figura entre las comunidades alcanzadas por el incremento del caudal. Sus habitantes pidieron ayuda a las autoridades ante la emergencia generada por el desbordamiento.

La rapidez con la que aumentó el nivel del río complicó las acciones de los moradores. La intensidad de las precipitaciones incrementó el caudal del Onzole hasta provocar su salida del cauce.

Esmeraldas registró lluvias y tormentas eléctricas

El desbordamiento ocurrió en un contexto de lluvias registradas en varias provincias de la Costa. De acuerdo con los últimos reportes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), durante la tarde del jueves 24 de septiembre se observaron lluvias de intensidad variable acompañadas de tormentas eléctricas en Esmeraldas, Manabí y Santa Elena.

Las condiciones de lluvia coincidieron con el incremento del caudal del río Onzole y la posterior inundación de sectores ubicados junto al afluente en Eloy Alfaro.

Hasta el momento, las autoridades pertinentes no han emitido información actualizada sobre el alcance de las afectaciones provocadas por el desbordamiento. Tampoco se conoce un reporte actualizado sobre posibles daños en las viviendas o bienes de los moradores.

Mientras tanto, los habitantes de las comunidades afectadas solicitan ayuda ante la presencia de agua en calles y sectores cercanos a sus viviendas. Los videos difundidos permiten observar las condiciones que enfrentan los moradores después del desbordamiento del río.

🚨 El río Onzole se desbordó en Eloy Alfaro, #Esmeraldas, afectando a comunidades cercanas, entre ellas Capulí de Onzole. Sus habitantes pidieron ayuda ante la inundación. pic.twitter.com/REHr86L7D8 — OJOseco (@OjoSecoEcuador) September 25, 2026





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